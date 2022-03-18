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«التحكيم الرياضية» ترفض إلغاء استبعاد كرة القدم الروسية من قبل «فيفا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 مارس 2022, 01:36 مساء
«التحكيم الرياضية» ترفض إلغاء استبعاد كرة القدم الروسية من قبل «فيفا»
الاتحاد الروسي لكرة القدم. (الإنترنت)
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رفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، الجمعة، استئناف الاتحاد الروسي لكرة القدم عقوبة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) استبعاده من المنافسات الدولية بسبب غزو بلاده لأوكرانيا، وبالتالي سيبقى منتخبه الوطني مستبعدا من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2022 نهاية مارس الجاري.

ولا يعتبر هذا القرار الذي يأتي بعد ثلاثة أيام على قرار مماثل بخصوص استبعاد روسيا من مسابقات الاتحاد الأوروبي (يويفا)، حكما مسبقا على الحكم المستقبلي للمحكمة الرياضية في موضوع النزاع، وهو أمر غير متوقع لأسابيع عدة على الأقل.

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وكانت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، أعلنت في وقت سابق أن الاتحاد الروسي لكرة القدم استأنف عقوبات الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا). وطلب الاتحاد المحلي للعبة من «كاس» تعليق تنفيذ هذه القرارات بانتظار البت بها، وبالتالي السماح للمنتخب الوطني بخوض الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال 2022 في قطر، والمزمع إقامته في نهاية مارس الجاري.

إيقاف منتخب وأندية روسيا
وكان «فيفا» و«يويفا» قد أعلنا، من خلال بيان مشترك يوم الإثنين الماضي، إيقاف منتخب وأندية روسيا من جميع المسابقات لحين إشعار آخر بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وانتقدت روسيا قرارات الاتحادين باستبعادها من كأس العالم وتعليق مشاركة منتخباتها الوطنية وأنديتها في المسابقات الدولية، واصفة إياها بـ«التمييزية»، في أعقاب الإجراءات المتخذة بحقها على خلفية غزو أوكرانيا.

منع بيلاروسيا من اللعب على أرضها
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الخميس، أن جميع الفرق والمنتخبات الوطنية البيلاروسية التي تنافس في مسابقات أوروبية، عليها أن تلعب مبارياتها البيتية على أرض محايدة، في أعقاب دعم بيلاروسيا لموسكو في غزو أوكرانيا.

وقالت الهيئة الناظمة للكرة الأوروبية في بيانها، إن المباريات التي تكون فيها فرق بيلاروسية هي المضيفة ستقام خلف أبواب موصدة في وجه الجماهير.

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