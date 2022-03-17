بايل ورامسي يقودان تشكيلة ويلز للملحق الأوروبي في تصفيات مونديال 2022

القاهرة - بوابة الوسط

اختُير مهاجم ريال مدريد الإسباني غاريث بايل ولاعب وسط رينجرز الإسكتلندي المعار من يوفنتوس الإيطالي آرون رامسي ضمن تشكيلة منتخب بلادهما المدعوة إلى خوض الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر.

وكان بايل أصبح ثاني لاعب ويلزي يبلغ حاجز 100 مباراة دولية في نوفمبر الماضي في المباراة ضد بيلاروس، لكن موسمه تعطل بشدة بسبب الإصابات.

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وشارك اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا مرتين فقط مع ريال مدريد منذ نهاية أغسطس، وكانت المباراة الوحيدة التي لعبها أساسيًا أمام فياريال في الليغا الشهر الماضي.

في المقابل، لعب رامسي (31 عامًا) مبارتين فقط مع رينجرز كأساسي منذ انضمامه إلى صفوفه على سبيل الإعارة من يوفنتوس في يناير الماضي.

ويلز × النمسا

وتلتقي ويلز مع النمسا في كارديف في 24 مارس الجاري في نصف نهائي المسار الأول، وفي حال فوزها ستواجه في النهائي في سبتمبر المقبل إسكتلندا أو أوكرانيا اللتين تأجلت مبارتهما التي كانت مقررة في 24 الحالي أيضًا إلى يونيو المقبل بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح مدرب ويلز روبرت بايج أنه لا يخشى على بايل ورامسي وذلك عقب إعلانه الأربعاء عن تشكيلة من 26 لاعبًا لمواجهة النمسا ومباراة دولية ودية لم يتم الكشف عن طرفها الثاني حتى الآن.

لاعبان كبيران

وقال: «إنهما لاعبان كبيران بالنسبة لنا وبالطبع نريدهما أن يلعبا المبارتين باستدعائهما إلى المعسكر». وأضاف «لكن الشيء الجيد هو أنهما يتمتعان بلياقة بدنية، ويتطلعان إلى الالتحاق بالمعسكر التدريبي ولا يطيقان الانتظار.. يحضر اللاعبون الكبار للمباريات الكبيرة.. لقد أثبتوا (اللاعبون الكبار) ذلك بمرور الوقت وفعلوا ذلك مرارًا وتكرارًا».

وخسرت ويلز الساعية إلى بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ العام 1958، خدمات حارس مرمى ليستر سيتي داني وورد بسبب خضوعه لعملية جراحية في الركبة، لذلك من المقرر أن يخوض حارس مرمى بيرنلي المخضرم واين هينيسي مباراته الدولية الـ99 ضد النمسا. ويغيب أيضًا المهاجمان كيفر مور وتايلر روبرتس والمدافع جيمس لورانس بسبب الإصابة.