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رجل أعمال تركي يقدم عرضا لشراء تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 11:48 صباحا
رجل أعمال تركي يقدم عرضا لشراء تشيلسي
جماهير تشيلسي. (الإنترنت)
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قال رجل الأعمال التركي محسن بيرق، اليوم الخميس، إن شركته تستعد لتقديم عرض يوم الجمعة لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم؛ لكنها تريد مباركة الثري الروسي رومان أبراموفيتش الخاضع للعقوبات لأي صفقة.

وقال بيرق لـ«رويترز»، إن حكومة المملكة المتحدة التي تشرف على الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد استهداف أبراموفيتش بالعقوبات البريطانية، أبلغت مجموعة ايه.بي القابضة التابعة له بضرورة تقديم أي عروض بحلول الموعد النهائي يوم الجمعة.

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وأوضح بيرق أنه يتوقع أن تدور عروض شراء تشيلسي حول مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار)، أي ما يقرب من نصف القيمة التي تبلغ 2.2 مليار جنيه إسترليني التي يقول إن شركته كانت مستعدة لدفعها إلى أبراموفيتش في الأيام التي سبقت تعرض الملياردير لعقوبات المملكة المتحدة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

القيمة السوقية لتشيلسي

وأبلغ «رويترز» بأن القيمة السوقية لتشيلسي يجب أن تعكس حقيقة أن النادي خسر أخيرًا عقود الرعاية. وعلقت شبكة الهاتف المحمول ثري، الراعي الرئيسي لقميص الفريق، علاقتها بالنادي. وأضاف: «الوضع تغير منذ نقل النادي إلى الحكومة».

أنجح حقبة في تاريخ النادي
واشترى أبراموفيتش تشيلسي العام 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني (184 مليون دولار) وأسفر استثماره عن أنجح حقبة في تاريخ النادي.

وتساءلت بعض وسائل الإعلام التركية عما إذا كانت شركة بيرق لديها القوة المالية لشراء تشيلسي، قائلة إن رجل الأعمال ربما كان يسعى للدعاية.

ونفى بيرق ذلك وقال إن لديه الأموال اللازمة لتقديم عرض. وقال في مكتبه في اسطنبول «سنقدم العرض بحلول يوم الجمعة».

صمت من أبراموفيتش
ولم يرد بعد المتحدث باسم أبراموفيتش على طلب للتعليق على محادثات أو اجتماعات مع بيرق أو اهتمامه بتشيلسي. كما امتنع المكتب الصحفي لوزارة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية عن التعليق. وعلى الرغم من عدم مشاركتها بشكل مباشر في عملية البيع، ستصدر الحكومة ترخيصًا للبيع إذا كانت راضية عن الشروط.

وقال بيرق إنه يعتزم مقابلة أبراموفيتش شخصيًا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في تركيا للحصول على مباركته لأي اتفاق. وبحسب بيرق، تحدث الرجلان لأول مرة عبر الهاتف عن صفقة محتملة أواخر الشهر الماضي، والتقيا في اسطنبول قبل نحو أسبوعين.

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