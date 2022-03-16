«فيفا» يتخذ قرارا تجاه اللاعبين الأوكرانيين

القاهرة - بوابة الوسط

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، إن اللاعبين الأوكرانيين يمكن تسجيلهم خارج فترة الانتقالات بعد تعديل القواعد الخاصة بانتقالات اللاعبين.

وأضاف «فيفا» أن التعديل مؤقت ويستهدف مساعدة الأندية الأوكرانية واللاعبين الذين تأثروا بالغزو الروسي للبلاد.

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وتابع «فيفا» في بيان: «قد يُسمح للاعبي أوكرانيا بالتسجيل في ناد آخر حتى بعد انتهاء فترة التسجيل في اتحاد النادي الذي ينوون التسجيل فيه».

مراقبة الوضع في أوكرانيا

وأوضح: «سيواصل الفيفا مراقبة الوضع في أوكرانيا عن كثب للتأكد من أن الإطار التنظيمي يعكس أي تطورات. كما يواصل إدانة الاستخدام المستمر للقوة من قبل روسيا في أوكرانيا، ويدعو إلى وقف سريع للأعمال العدائية والعودة للسلام».

وذكر بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الأندية سيُسمح لها بتسجيل لاعبين محترفين اثنين بحد أقصى وفقا لهذا التعديل.

فترة انتقالات خاصة

وفي وقت سابق قال «فيفا» إنه سيفتح فترة انتقالات خاصة للاعبين الأجانب العالقين في روسيا. وانتقد اتحاد اللاعبين المحترفين الخطوة باعتبارها إجراء مؤقت ووصفها «بالخجولة».

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها «عملية خاصة» تقول إنها لا تهدف لاحتلال الأراضي ولكن لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقبض على من تعتبرهم قوميين خطرين.