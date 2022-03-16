ملاك شيكاغو كابس يرغبون في شراء تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد متحدث باسم المستثمر الأميركي كين جريفين، اليوم الأربعاء، أن الجهة المالكة لفريق شيكاغو كابس المنافس في دوري البيسبول الأميركي تتعاون مع مؤسس شركة سيتادل لشراء نادي تشيلسي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشكلت عائلة ريكيتس المالكة لشيكاغو كابس وجريفين مجموعة استثمارية من المقرر أن تقدم عرضًا رسميًا للنادي اللندني يوم الجمعة. وأُبلغت «رويترز» أن العرض لا يشمل شركة سيتادل وإنما يشمل جريفين فقط.

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أبراموفيتش يعرض تشيلسي للبيع

وعرض رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي النادي للبيع في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أن تفرض الحكومة البريطانية عقوبات على رجال أعمال أثرياء من روسيا.

إبعاد أبراموفيتش من منصب مدير النادي

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أعلنت في بيان، السبت، أن مجلس إدارتها أبعد رومان أبراموفيتش مالك «تشيلسي» من منصب مدير النادي اللندني.

وجاء في بيان الرابطة: «عقب فرض الحكومة البريطانية عقوبات عليه استبعد مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رومان أبراموفيتش من منصب مدير نادي تشيلسي لكرة القدم».

وأضاف البيان: «لن يكون لقرار مجلس الإدارة تأثير على قدرة النادي على التدريب وخوض مبارياته كما جاء في الترخيص الذي أصدرته الحكومة البريطانية، الذي ينتهي في 31 مايو 2022».

واشترى أبراموفيتش النادي اللندني في 2003 مقابل بمبلغ قدِّر بنحو 140 مليون جنيه إسترليني (182.5 مليون دولار)، وبسبب استثماراته حقق النادي إنجازات غير مسبوقة طوال تاريخه، إذ فاز بلقب الدوري الممتاز خمس مرات وبكأس إنجلترا خمس مرات وبدوري أبطال أوروبا مرتين.

ويحتل النادي المركز الثالث في الدوري متأخرًا بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر. وسيلتقي مع ليل في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.