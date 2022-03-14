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رونالدو.. مهمة جديدة في دوري الأبطال لإنقاذ عودته الثانية إلى «أولد ترافورد»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 08:18 مساء
رونالدو.. مهمة جديدة في دوري الأبطال لإنقاذ عودته الثانية إلى «أولد ترافورد»
بات رونالدو أفضل هداف في التاريخ في المباريات الرسمية رافعاً غلته إلى 807 أهداف (ا ف ب)
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منح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جماهير «مانشستر يونايتد» الإنجليزي لمحة عما كانوا يتوقعونه من عودته الثانية إلى ملعب «أولد ترافورد»، بتسجيله ثلاثية الفوز التاريخية على «توتنهام» (3-2)، السبت، ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري.

وسجل رونالدو ثلاثيته في الدقائق 12 و38 و81 وبات أفضل هداف في التاريخ في المباريات الرسمية رافعًا غلته إلى 807 أهداف ماحيًا الرقم السابق، وهو 805 أهداف، الذي كان مسجلًا باسم النمساوي التشيكوسلوفاكي، جوزيف بيكان.

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وهو الـ«هاتريك» الثاني لرونالدو بألوان «يونايتد» بعد الأول في فترته الأولى معه في يناير 2008 أي بعد 14 عامًا و59 يومًا، والـ59 في مسيرته مع الأندية التي دافع عن ألوانها «سبورتينغ» و«يونايتد» و«ريال مدريد» الإسباني و«يوفنتوس» الإيطالي.

وبهذا الزخم، يدخل لاعبو «يونايتد» مباراة الإياب ضمن الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، أمام «أتلتيكو مدريد» الإسباني (الذهاب 1-1 في مدريد)، وهم يعرفون تمام العلم أن المجد الأوروبي هو فرصتهم الوحيدة المتبقية لنيل لقب هذا الموسم.

معاناة «الشياطين الحمر»
وسعى رونالدو لإبقاء أفضل ما لديه من أجل دوري الأبطال هذا الموسم، حيث سجل ستة أهداف في دور المجموعات لضمان عدم معاناة «الشياطين الحمر» من عار الخروج من الدور نفسه للموسم الثاني على التوالي.

ورغم ذلك، فإن أداءه الضعيف كشخصية محبطة ومعزولة في مواجهة «واندا متروبوليتانو» قبل ثلاثة أسابيع، كان أكثر انعكاسًا للمشاكل التي واجهها الألماني رالف رانغنيك خلال فترته الموقتة كمدير فني لـ«مانشستر يونايتد».

ويُنسب إلى الألماني أنه الأب الروحي لأسلوب اللعب القوي والضغط الذي ألهم أمثال مواطنيه يورغن كلوب وتوماس توخل للفوز بدوري أبطال أوروبا كمدربين. ولم يكن رانغنيك قادرًا على ضخ الحيوية نفسها في «يونايتد»، وأُلقي اللوم بذلك في معظمه على عدم قدرة أو رغبة رونالدو، البالغ 37 عامًا، في الضغط.

مواصلة اللعب
وقال رانغنيك، مازحًا، إنه ربما يجب عليه فرض تلك الرحلة كعقاب منتظم بعد عودة رونالدو إلى «مانشستر» بشكل متلألئ وحسم مواجهة «توتنهام».

لكنه أيضًا لم يتراجع عن تقييمه لأداء رونالدو بعيدًا عن الملعب في الأسابيع الأخيرة. وقال الألماني عن مساهمة رونالدو الدفاعية: «لقد أظهر اليوم على وجه اليقين أنه قادر جسديًّا على القيام بذلك. علينا أيضًا أن نعترف بأن الأمور لم تكن دائمًا على هذا النحو في الأسابيع والأشهر الماضية». وأضاف أن رونالدو «أظهر اليوم بالضبط أنه لا يزال في حالة بدنية جيدة لأداء هذا المستوى».

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