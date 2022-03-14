الحكومة البريطانية توجه رسالة إلى أنصار «تشيلسي» بشأن الروسي أبراموفيتش

القاهرة - بوابة الوسط

دعت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أنصار نادي «تشيلسي» إلى التوقف عن الهتاف «غير اللائق تمامًا» باسم مالك النادي، رومان أبراموفيتش.

وهتف هؤلاء باسم الثري الروسي خلال المقابلة التي جمعت النادي الأحد مع «نيوكاسل».

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وكانت حكومة المملكة جمدت كل أصول رومان أبراموفيتش باستثناء النادي الذي سمح له بمواصلة المشوار وفق عدة قيود.

المقرب من بوتين

وتصف لندن أبراموفيتش بأنه جزء من الدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين، رغم نفيه أي ارتباط مع الكرملين.

ولا يبدو أنصار نادي «تشيلسي» الإنجليزي راضين عن القرارات التي اتُّخذت ضد مالك النادي، الروسي رومان أبراموفيتش، وأعرب هؤلاء عن دعهم له خلال المباراة التي جمعت الفريق على أرضية ملعبه الأحد، مع «نيوكاسل».

التوقف عن الهتاف

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إنه يتعين على مشجعي نادي «تشيلسي» التوقف عن الهتاف «غير اللائق تمامًا» باسم المالك الروسي للنادي رومان أبراموفيتش.

وجُمِّدت كل أصول أبراموفيتش باستثناء النادي الذي سمح له بمواصلة «الأنشطة المتعلقة بكرة القدم» على خلفية الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

سلوك غير لائق

لكن الناطق باسم جونسون، قال إن الوقت قد حان لوقف الهتاف. مضيفًا: «نحن ندرك قوة الشعور حيال أندية الناس، ولكن هذا لا يبرر السلوك غير اللائق تمامًا في هذا الوقت.. أعتقد أنه يمكن للناس إظهار الشغف والدعم لناديهم دون اللجوء إلى هذا النوع من الأشياء».

إبعاد أبراموفيتش من منصب مدير النادي

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أعلنت في بيان، السبت، أن مجلس إدارتها أبعد رومان أبراموفيتش مالك «تشيلسي» من منصب مدير النادي اللندني.

وجاء في بيان الرابطة: «عقب فرض الحكومة البريطانية عقوبات عليه استبعد مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رومان أبراموفيتش من منصب مدير نادي تشيلسي لكرة القدم».

وأضاف البيان: «لن يكون لقرار مجلس الإدارة تأثير على قدرة النادي على التدريب وخوض مبارياته كما جاء في الترخيص الذي أصدرته الحكومة البريطانية، الذي ينتهي في 31 مايو 2022».

واشترى أبراموفيتش النادي اللندني في 2003 مقابل بمبلغ قدِّر بنحو 140 مليون جنيه استرليني (182.5 مليون دولار)، وبسبب استثماراته حقق النادي إنجازات غير مسبوقة طوال تاريخه، إذ فاز بلقب الدوري الممتاز خمس مرات وبكأس إنجلترا خمس مرات وبدوري أبطال أوروبا مرتين.