ليفربول يعلن 4 بدائل لصلاح بعد انهيار مفاضاوت بقائه في «أنفيلد»

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، البحث عن بدائل لتعويض محمد صلاح حال رحيله عن «الريدز» بنهاية الموسم الجاري، ويرتبط صلاح بعقد مع فريق ليفربول يمتد حتى يونيو 2023، ولم يتم حسم تجديد عقده حتى الآن.

وكان النجم المصري طالب براتب أسبوعي قيمته 450 ألف إسترليني، من أجل الموافقة على تجديد عقده مع «الريدز»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وحسبما نشرت جريدة «ديلي إكسبريس» الإنجليزية، فإن إدارة ليفربول حددت 4 نجوم من أجل تعويض رحيل محمد صلاح المحتمل عن «أنفيلد»، في حال عدم التوصل لاتفاق على تجديد عقده المنتهي فى يونيو 2023.

وأضافت: «ليفربول يضع الرباعي، لاعب ليدز يونايتد رافينها، ونجم فياريال أرنو دانغوما، ولاعب وست هام، غاردو بوين، وجناح بايرن ميونخ، سيرجي غنابري، في قائمة المرشحين لتعويض صلاح».

وكشفت تقارير صحفية انهيار مفاوضات التجديد بين صلاح وليفربول، ويفضل النادي الإنجليزي بيعه في الصيف بدلًا من تركه يغادر مجانًا العام المقبل.