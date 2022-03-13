أوساكا تغرق في دموعها بعد إهانتها وخسارتها في «إنديان ويلز» للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

انفجرت اليابانية ناومي أوساكا، حاملة لقب أربع بطولات كبرى في كرة المضرب، باكية بعد إهانتها من قبل أحد المتفرجين ثم خسارتها، أمس السبت، في دورة «إنديان ويلز» الأميركية أمام الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا (صفر-6 و4-6).

وفي المجموعة الأولى ضمن الدور الثالث، صاح أحد المشجعين: «ناومي أنت فاشلة»، فعبرت المصنفة 78 عالميًّا التي تعاني ضغوطًا ذهنية عن استيائها أمام حكمة المباراة، بحسب «فرانس برس».

وعلى الرغم من تماسكها وإكمال المواجهة، قالت بعد الخسارة إن «هذه الحادثة ذكَّرتها بتعرض الأميركيتين فينوس وسيرينا وليامس لمضايقات في الدورة العام 2001».