الأهلي المصري ضيفا ثقيلا على صن داونز الجنوب أفريقي بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي المصري مباراة مهمة في مشواره الأفريقي، اليوم السبت، حينما يلتقي مع صن داونز الجنوب أفريقي، على ملعب سوكر سيتي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت ليبيا.

يدخل الأهلي المباراة بدافع الفوز أو التعادل على أقل تقدير، من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية، واستكمال مشوار للتتويج باللقب الأفريقي للمرة الثالثة تواليًا، والـ11 في تاريخه.

كما يرغب الأهلي في الفوز على صن داونز بملعبه، بعدما حقق الفريق الجنوب أفريقي مفاجأة بالفوز على الأهلي بهدف على أرضه ووسط جمهوره بالقاهرة، في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

يتطلع الأهلي للثأر من بطل جنوب أفريقيا، ويتسلّح بالانتصارات التي حققها الفترة الماضية، وأبرزها الفوز على المريخ السوداني (3-2)، في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات، وبالفوز الكبير والثمين الذي حققه على بيراميدز (3-0)، الثلاثاء الماضي، في الدوري الممتاز، والذي جاء قبل ساعات قليلة من سفر بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا لخوض المباراة المهمة.

وضم موسيماني قائمة تضم 23 لاعبًا لمباراة صن داونز، وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانغ وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.

وخاض الأهلي تدريبات يومية في جنوب أفريقيا، استعدادًا للمباراة، وفرض موسيماني سياجًا من السرية حول مران الفريق وحاول تحفيظ لاعبيه خطة اللعب من أجل العودة للقاهرة بنقاط المباراة الثلاثة.

وفي المقابل، يسعى بطل جنوب أفريقيا لمواصلة التفوق أمام الأهلي، وتحقيق الفوز مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، بهدف ضمان التأهل لدور الثمانية في البطولة، قبل جولتين من نهاية منافسات دور المجموعات في دوري الأبطال الأفريقي.