«ويفا» يفتح تحقيقا تأديبيا بحق الخليفي وليوناردو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، الخميس، أنه فتح تحقيقا تأديبيا بحق رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ومديره الرياضي ليوناردو بسبب تصرفاتهما على إثر خروج الفريق من الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني.

وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» إن التحقيق مع الخليفي يرتكز على المادة رقم «11» من قانون الانضباط للاتحاد الأوروبي الذي يتضمن «المبادئ الأساسية للسلوك» إضافة إلى البند 15 الذي يعاقب على «التصرف الخاطئ للاعبين والمسؤولين».

- «هاتريك» بنزيما يطير بريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وأفادت تقارير صحفية في إسبانيا وفرنسا بأن الخليفي وليوناردو دخلا في مشادة بالأيدي على طاقم حكام المباراة اعتراضا على احتساب الهدف الأول لريال مدريد بداعي وجود مخالفة من كريم بنزيمة على جيانلويجي دوناروما حارس المرمى، ما اضطر الحكام إلى استدعاء الشرطة لفض الاشتباك.

وتأهل ريال مدريد بقيادة نجمه الفرنسي كريم بنزيمة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تحقيق انتصار مثير بنتيجة (3-1) على باريس سان جيرمان، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب الميرنغي «سانتياغو برنابيو».