رسميا.. إعلان موعد سحب قرعة كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت دولة قطر واللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022، الخميس، موعد إجراء قرعة المسابقة الشهيرة، والتي ستقام في نهاية العام الجاري في ثمانية استادات مونديالية.

ومن المفترض أن تقام بطولة كأس العالم 2022 في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر في ثمانية ملاعب، جرى تجديد البعض منها وبناء البعض الآخر خلال السنوات الماضية.

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وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات سيستضيف مراسم إجراء القرعة بحضور أكثر من 2000 شخص، لتتعرف بعدها المنتخبات المشاركة في البطولة على المجموعات التي ستتنافس فيها، وتحديد طريق كل فريق نحو النهائي المرتقب في 18 ديسمبر المقبل على أرضية استاد لوسيل، الذي يتسع إلى 80 ألف متفرج.

المرحلة الأولى من مبيعات التذاكر

يشار إلى أن المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 شهدت إقبالا غير مسبوق، حيث طلب مشجعو كرة القدم من أنحاء العالم أكثر من 17 مليون تذكرة لحضور المنافسات، وقد حصل الكثير منهم بالفعل على تذاكر لحضور مباريات البطولة المرتقبة.

وتتواصل حاليا الفترة المخصصة لدفع قيمة التذاكر، والتي تنتهي عند الواحدة من ظهر الإثنين الموافق 21 مارس الجاري، بتوقيت الدوحة.