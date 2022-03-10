قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة النصر والأخضر في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» مباراة النصر والأخضر، في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه مؤيد إسكندر، رفقة المحللين الكرويين أسامة الفزاني، وعبدالرحيم نجم، وعادل الخمسي، وعلي رحومة ورمزي سويكر.

لمشاهدة استديو تحليل مباراة النصر والأخضر عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة استديو تحليل لمباراة النصر والأخضر عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

يذكر أن لقاء الفريقين الأخضر والنصر، في مباراة الذهاب الأول أسفر عن فوز الأخضر بهدفين مقابل هدف.