Atwasat

رسميا.. الدوري الإنجليزي يؤكد إقامة مباراة تشلسي ونوريتش

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 04:26 مساء
رسميا.. الدوري الإنجليزي يؤكد إقامة مباراة تشلسي ونوريتش
رابطة الدوري الإنجليزي تؤكد إقامة نادي تشلسي أمام نوريتش اليوم الخميس في موعدها . (الإنترنت)
alwasat radio

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، بيانا رسميا، بشأن مواجهة فريق نادي تشلسي أمام نظيره نوريتش اليوم، بعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش.

وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي في بيانه، إقامة مباراة تشلسي ونوريتش سيتي، مساء اليوم رغم قرار الحكومة البريطانية تجميد أصول رئيس النادي رومان أبراموفيتش.

- بيان من تشيلسي بعد عقوبة أبراموفيتش
- خطوة جديدة من الحكومة البريطانية بشأن بيع «تشيلسي»
- حسم موقف تشيلسي من اللعب بعد عقوبة أبراموفيتش
- بريطانيا تعاقب مالك تشيلسي الروسي أبراموفيتش وتجمد ممتلكاته
- الروسي أبراموفيتش يؤكد أنه سيبيع نادي «تشيلسي» الإنجليزي

استمرار لعب تشيلسي هذا الموسم
وقالت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إنها ستمكن نادي تشيلسي لكرة القدم من مواصلة خوض المباريات بعد أن فرضت عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش، وأوقفت خطته لبيع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 

وكانت الحكومة البريطانية أصدرت ترخيصًا لتمكين تشيلسي من الاستمرار في التدريب ولعب مبارياته والوفاء بالتزاماته لبقية الموسم الرياضي الجاري. وسيعمل الدوري الآن مع النادي والحكومة لضمان استمرار الموسم كما هو مخطط له وبما يتماشى مع نية الحكومة.

بيان تشيلسي
وقال نادي تشيلسي، اليوم الخميس، إنه سيسعى لتغيير الرخصة التي يجب أن يعمل بموجبها الآن بعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش.

وأوضح النادي في بيان «نعتزم الدخول في مناقشات مع الحكومة فيما يتعلق بنطاق الترخيص.. وسيشمل ذلك السعي للحصول على إذن لتعديل الترخيص من أجل السماح للنادي بالعمل بشكل طبيعي قدر الإمكان».

تعليق بيع تشيلسي
أعلنت وزارة المالية البريطانية، الخميس، تعليق بيع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، بعد العقوبات التي فرضتها الحكومة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش وتجميد أصوله الخميس، على خلفية غزو بلاده لأوكرانيا.

وقالت وزارة المالية إن القيود «تنطبق على أي كيان يملكه أو يتحكم به رومان أبراموفيتش»، مضيفة «هذا يعني أن نادي تشيلسي لكرة القدم يخضع الآن أيضًا لتجميد الأصول بموجب العقوبات المالية البريطانية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 0 خليج سرت» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 0 خليج سرت» في الدوري الممتاز
حسم موقف تشيلسي من اللعب بعد عقوبة أبراموفيتش

حسم موقف تشيلسي من اللعب بعد عقوبة أبراموفيتش
لافروف: روسيا لم تهاجم أوكرانيا لكن واجهت وضعا يهدد أمنها

لافروف: روسيا لم تهاجم أوكرانيا لكن واجهت وضعا يهدد أمنها
مخاطر الحريق تدفع «بي إم دبليو» لاستدعاء ما يقرب من مليون سيارة

مخاطر الحريق تدفع «بي إم دبليو» لاستدعاء ما يقرب من مليون سيارة
وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير

وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير
تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز
جريدة أميركية: بن سلمان وبن زايد رفضا التحدث إلى بايدن بشأن الحرب الأوكرانية

جريدة أميركية: بن سلمان وبن زايد رفضا التحدث إلى بايدن بشأن الحرب الأوكرانية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز
لجنة أممية تطالب أميركا بالتحقيق في سقوط ضحايا خلال ضربات بسورية

لجنة أممية تطالب أميركا بالتحقيق في سقوط ضحايا خلال ضربات بسورية
انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة

انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة
تتويج «ملكة جمال الإبل» في قطر

تتويج «ملكة جمال الإبل» في قطر
الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو

الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو
برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟

برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟
كاركاتير خيري - التمديد والقوة القاهرة

كاركاتير خيري - التمديد والقوة القاهرة
تلك الدار.. أيام الحقيقة (1)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (1)
«سي آي إيه»: هذا موقف الصين من الصعوبات أمام روسيا في أوكرانيا

«سي آي إيه»: هذا موقف الصين من الصعوبات أمام روسيا في أوكرانيا
كاريكاتير خيري - اسم على غير مسمى!

كاريكاتير خيري - اسم على غير مسمى!
واشنطن تعتبر خط أنابيب نورد ستريم 2 «ميتا»

واشنطن تعتبر خط أنابيب نورد ستريم 2 «ميتا»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«هاتريك» بنزيما يطير بريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
«هاتريك» بنزيما يطير بريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
بريطانيا تعاقب مالك تشيلسي الروسي أبراموفيتش وتجمد ممتلكاته
بريطانيا تعاقب مالك تشيلسي الروسي أبراموفيتش وتجمد ممتلكاته
حسم موقف تشيلسي من اللعب بعد عقوبة أبراموفيتش
حسم موقف تشيلسي من اللعب بعد عقوبة أبراموفيتش
خطوة جديدة من الحكومة البريطانية بشأن بيع «تشيلسي»
خطوة جديدة من الحكومة البريطانية بشأن بيع «تشيلسي»
ليستر يتلقى ضربة موجعة بغياب مهاجمه
ليستر يتلقى ضربة موجعة بغياب مهاجمه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022
رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022...
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان ......
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق 1500 م داخل قاعة
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق ......
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب ......
فرنسا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من روسيا
فرنسا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من روسيا...
المزيد
رسميا.. الدوري الإنجليزي يؤكد إقامة مباراة تشلسي ونوريتش
رسميا.. الدوري الإنجليزي يؤكد إقامة مباراة تشلسي ونوريتش...
بيان من تشيلسي بعد عقوبة أبراموفيتش
بيان من تشيلسي بعد عقوبة أبراموفيتش...
«كيروش» يعيد 4 لاعبين لتشكيلة مصر قبل مواجهة السنغال الفاصلة
«كيروش» يعيد 4 لاعبين لتشكيلة مصر قبل مواجهة السنغال الفاصلة...
ليستر يتلقى ضربة موجعة بغياب مهاجمه
ليستر يتلقى ضربة موجعة بغياب مهاجمه...
خطوة جديدة من الحكومة البريطانية بشأن بيع «تشيلسي»
خطوة جديدة من الحكومة البريطانية بشأن بيع «تشيلسي»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط