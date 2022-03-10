رسميا.. الدوري الإنجليزي يؤكد إقامة مباراة تشلسي ونوريتش

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، بيانا رسميا، بشأن مواجهة فريق نادي تشلسي أمام نظيره نوريتش اليوم، بعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش.

وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي في بيانه، إقامة مباراة تشلسي ونوريتش سيتي، مساء اليوم رغم قرار الحكومة البريطانية تجميد أصول رئيس النادي رومان أبراموفيتش.

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استمرار لعب تشيلسي هذا الموسم

وقالت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إنها ستمكن نادي تشيلسي لكرة القدم من مواصلة خوض المباريات بعد أن فرضت عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش، وأوقفت خطته لبيع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكانت الحكومة البريطانية أصدرت ترخيصًا لتمكين تشيلسي من الاستمرار في التدريب ولعب مبارياته والوفاء بالتزاماته لبقية الموسم الرياضي الجاري. وسيعمل الدوري الآن مع النادي والحكومة لضمان استمرار الموسم كما هو مخطط له وبما يتماشى مع نية الحكومة.

بيان تشيلسي

وقال نادي تشيلسي، اليوم الخميس، إنه سيسعى لتغيير الرخصة التي يجب أن يعمل بموجبها الآن بعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش.

وأوضح النادي في بيان «نعتزم الدخول في مناقشات مع الحكومة فيما يتعلق بنطاق الترخيص.. وسيشمل ذلك السعي للحصول على إذن لتعديل الترخيص من أجل السماح للنادي بالعمل بشكل طبيعي قدر الإمكان».

تعليق بيع تشيلسي

أعلنت وزارة المالية البريطانية، الخميس، تعليق بيع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، بعد العقوبات التي فرضتها الحكومة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش وتجميد أصوله الخميس، على خلفية غزو بلاده لأوكرانيا.

وقالت وزارة المالية إن القيود «تنطبق على أي كيان يملكه أو يتحكم به رومان أبراموفيتش»، مضيفة «هذا يعني أن نادي تشيلسي لكرة القدم يخضع الآن أيضًا لتجميد الأصول بموجب العقوبات المالية البريطانية».