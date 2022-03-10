«كيروش» يعيد 4 لاعبين لتشكيلة مصر قبل مواجهة السنغال الفاصلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعاد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، الرباعي أحمد حسن (كوكا) ومصطفى فتحي وكريم حافظ وأحمد ياسر ريان إلى تشكيلة الفراعنة؛ لخوض مواجهتين أمام السنغال بالدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 هذا الشهر بعد غيابهم عن كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وتخوض مصر مباراة الذهاب على أرضها يوم 25 مارس الجاري، ثم تحل ضيفة على السنغال بعد 4 أيام في تكرار لنهائي كأس الأمم الشهر الماضي.

- مصر تعلن حضور 60 ألف مشجع في مباراة السنغال المؤهلة لمونديال قطر 2022

- حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه الغريب

- «بوابة الوسط» تستعرض ساعات منتخب مصر بعد خسارة اللقب الأفريقي وانفصال صلاح عن رحلة العودة

- السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية على حساب مصر (فيديو)

وحققت السنغال اللقب القاري لأول مرة بعد التفوق على مصر بركلات الترجيح.

استدعاء 9 محترفين

واستدعى البرتغالي كيروش تسعة لاعبين محترفين خارج مصر ومن بينهم ثلاثي الدوري التركي كوكا مهاجم قونية سبور، وريان مهاجم ألطاي سبور، وحافظ لاعب وسط ملطية سبور، بجانب فتحي جناح التعاون السعودي.

كما تشمل قائمة المحترفين محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز ومحمد النني لاعب وسط أرسنال ومحمود حسن (تريزيجيه) جناح باشاك شهر التركي ومصطفى محمد مهاجم غلطة سراي وعمر مرموش جناح شتوتجارت الألماني. ويغيب أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي للإصابة.

ومن المنتظر أن يعلن كيروش التشكيلة النهائية خلال الأيام المقبلة.