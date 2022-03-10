Atwasat

«كيروش» يعيد 4 لاعبين لتشكيلة مصر قبل مواجهة السنغال الفاصلة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 03:47 مساء
«كيروش» يعيد 4 لاعبين لتشكيلة مصر قبل مواجهة السنغال الفاصلة
المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري. (الإنترنت)
alwasat radio

أعاد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، الرباعي أحمد حسن (كوكا) ومصطفى فتحي وكريم حافظ وأحمد ياسر ريان إلى تشكيلة الفراعنة؛ لخوض مواجهتين أمام السنغال بالدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 هذا الشهر بعد غيابهم عن كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وتخوض مصر مباراة الذهاب على أرضها يوم 25 مارس الجاري، ثم تحل ضيفة على السنغال بعد 4 أيام في تكرار لنهائي كأس الأمم الشهر الماضي.

- مصر تعلن حضور 60 ألف مشجع في مباراة السنغال المؤهلة لمونديال قطر 2022
- حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه الغريب
- «بوابة الوسط» تستعرض ساعات منتخب مصر بعد خسارة اللقب الأفريقي وانفصال صلاح عن رحلة العودة
- السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية على حساب مصر (فيديو)

وحققت السنغال اللقب القاري لأول مرة بعد التفوق على مصر بركلات الترجيح.

استدعاء 9 محترفين
واستدعى البرتغالي كيروش تسعة لاعبين محترفين خارج مصر ومن بينهم ثلاثي الدوري التركي كوكا مهاجم قونية سبور، وريان مهاجم ألطاي سبور، وحافظ لاعب وسط ملطية سبور، بجانب فتحي جناح التعاون السعودي.

كما تشمل قائمة المحترفين محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز ومحمد النني لاعب وسط أرسنال ومحمود حسن (تريزيجيه) جناح باشاك شهر التركي ومصطفى محمد مهاجم غلطة سراي وعمر مرموش جناح شتوتجارت الألماني. ويغيب أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي للإصابة.

ومن المنتظر أن يعلن كيروش التشكيلة النهائية خلال الأيام المقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 0 خليج سرت» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 0 خليج سرت» في الدوري الممتاز
حسم موقف تشيلسي من اللعب بعد عقوبة أبراموفيتش

حسم موقف تشيلسي من اللعب بعد عقوبة أبراموفيتش
لافروف: روسيا لم تهاجم أوكرانيا لكن واجهت وضعا يهدد أمنها

لافروف: روسيا لم تهاجم أوكرانيا لكن واجهت وضعا يهدد أمنها
مخاطر الحريق تدفع «بي إم دبليو» لاستدعاء ما يقرب من مليون سيارة

مخاطر الحريق تدفع «بي إم دبليو» لاستدعاء ما يقرب من مليون سيارة
وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير

وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير
تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز
جريدة أميركية: بن سلمان وبن زايد رفضا التحدث إلى بايدن بشأن الحرب الأوكرانية

جريدة أميركية: بن سلمان وبن زايد رفضا التحدث إلى بايدن بشأن الحرب الأوكرانية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز
لجنة أممية تطالب أميركا بالتحقيق في سقوط ضحايا خلال ضربات بسورية

لجنة أممية تطالب أميركا بالتحقيق في سقوط ضحايا خلال ضربات بسورية
انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة

انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة
تتويج «ملكة جمال الإبل» في قطر

تتويج «ملكة جمال الإبل» في قطر
الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو

الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو
برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟

برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟
كاركاتير خيري - التمديد والقوة القاهرة

كاركاتير خيري - التمديد والقوة القاهرة
تلك الدار.. أيام الحقيقة (1)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (1)
«سي آي إيه»: هذا موقف الصين من الصعوبات أمام روسيا في أوكرانيا

«سي آي إيه»: هذا موقف الصين من الصعوبات أمام روسيا في أوكرانيا
كاريكاتير خيري - اسم على غير مسمى!

كاريكاتير خيري - اسم على غير مسمى!
واشنطن تعتبر خط أنابيب نورد ستريم 2 «ميتا»

واشنطن تعتبر خط أنابيب نورد ستريم 2 «ميتا»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«هاتريك» بنزيما يطير بريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
«هاتريك» بنزيما يطير بريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
بريطانيا تعاقب مالك تشيلسي الروسي أبراموفيتش وتجمد ممتلكاته
بريطانيا تعاقب مالك تشيلسي الروسي أبراموفيتش وتجمد ممتلكاته
حسم موقف تشيلسي من اللعب بعد عقوبة أبراموفيتش
حسم موقف تشيلسي من اللعب بعد عقوبة أبراموفيتش
خطوة جديدة من الحكومة البريطانية بشأن بيع «تشيلسي»
خطوة جديدة من الحكومة البريطانية بشأن بيع «تشيلسي»
ليستر يتلقى ضربة موجعة بغياب مهاجمه
ليستر يتلقى ضربة موجعة بغياب مهاجمه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022
رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022...
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان ......
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق 1500 م داخل قاعة
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق ......
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب ......
فرنسا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من روسيا
فرنسا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من روسيا...
المزيد
رسميا.. الدوري الإنجليزي يؤكد إقامة مباراة تشلسي ونوريتش
رسميا.. الدوري الإنجليزي يؤكد إقامة مباراة تشلسي ونوريتش...
بيان من تشيلسي بعد عقوبة أبراموفيتش
بيان من تشيلسي بعد عقوبة أبراموفيتش...
«كيروش» يعيد 4 لاعبين لتشكيلة مصر قبل مواجهة السنغال الفاصلة
«كيروش» يعيد 4 لاعبين لتشكيلة مصر قبل مواجهة السنغال الفاصلة...
ليستر يتلقى ضربة موجعة بغياب مهاجمه
ليستر يتلقى ضربة موجعة بغياب مهاجمه...
خطوة جديدة من الحكومة البريطانية بشأن بيع «تشيلسي»
خطوة جديدة من الحكومة البريطانية بشأن بيع «تشيلسي»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط