ليستر يتلقى ضربة موجعة بغياب مهاجمه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، أن المهاجم جيمي فاردي سيغيب عدة أسابيع بعدما تعرض لإصابة في الركبة خلال الفوز 1-صفر على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر فاردي (35 عامًا) قائمة هدافي ليستر في الدوري هذا الموسم برصيد عشرة أهداف.

- رسميا.. فاردي مستمر مع ليستر سيتي حتى 2023

- ليستر سيتي يقسو على وست بروميتش بثلاثية في الدوري الإنجليزي

- رسميا.. جيمي فاردي يفوز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي

وقال رودجرز للصحفيين قبل مواجهة ستاد رين الفرنسي في الدوري الأوروبي اليوم الخميس، «فاردي سيغيب».

غياب لعدة أسابيع

وأضاف: «لسوء الحظ تعرض للإصابة في المباراة الماضية وسيغيب لعدة أسابيع وهذا مؤسف.. تعرض لكدمة في الركبة، لكن نأمل أن يتعافى في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع».

وتابع «شعر بالألم في اليوم التالي للمباراة الماضية.. هذا محبط جدًا لنا.. للنادي وللاعب».

ويحتل ليستر المركز 12 في الدوري، وسيلعب في ضيافة أرسنال في الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل.