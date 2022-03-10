«هاتريك» بنزيما يطير بريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

قاد اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، فريقه ريال مدريد الإسباني، لتحقيق انتصار مثير بنتيجة (3-1) على باريس سان جيرمان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب الميرنجي «سانتياجو برنابيو».

ونجح كيليان مبابي في تسجيل هدف التقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة 39، بعدما تلقى كرة في العمق من زميله نيمار، وانطلق وسدد الكرة على يمين كورتوا.

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خطأ كارثي

وسجل كريم بنزيما هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 61، حيث قام بالضغط على دوناروما الذي تسبب في خطأ كارثي في التمرير لتصل الكرة لفينيسيوس الذي أعادها لبنزيما وأسكنها في الشباك.

وسجل كريم بنزيما الهدف الثاني لريال مدريد، في الدقيقة (76)، حيث تلقى تمريرة بينية من لوكا مودريتش داخل منطقة الجزاء وسدد على يمين دوناروما حارس سان جيرمان.

هدف الهاتريك

واقتنص بنزيما الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 78، بعد خطأ فادح من ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان، الذي مرر الكرة أمام بنزيما الذي سدد مباشرة في شباك دوناروما.

وبهذا الفوز حسم ريال مدريد الإسباني تأهله إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين.