«أديداس» تطيح منافستها «بوما» لتصمم زي «إيطاليا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «أديداس» الألمانية للملابس الرياضية، اليوم الأربعاء، توقيع عقد رعاية مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لتصميم زي المنتخب بطل أوروبا بدءًا من العام المقبل خلفًا لشركة «بوما».

وذكر مصدران وفقًا لوكالة الأنباء «رويترز» أن العقد الجديد يمتد إلى أربع سنوات بقيمة 35 مليون يورو سنويًّا (38.5 مليون دولار).

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ويشمل الاتفاق توفير أزياء المنتخب الإيطالي للرجال والسيدات، وترتبط «أديداس» بعقود رعاية بالفعل مع منتخبات كبرى مثل ألمانيا وإسبانيا والأرجنتين. ورفض الاتحاد الإيطالي و«أديداس» كشف تفاصيل العقد.

«بوما» ترفض دفع مبالغ زائدة

وستوفر «بوما»، التي تمتد علاقتها بالكرة الإيطالية منذ نحو عقدين، ملابس إيطاليا في كأس العالم إذا تأهلت للبطولة في قطر في نوفمبر.

وقالت «بوما» إنها رفضت دفع مبالغ زائدة للاحتفاظ بالعقد الذي قال مصدر إنه كان يمنح الجانب الإيطالي نحو 20 مليون يورو سنويًّا.

وذكرت «بوما» في بيان: «الأمور المالية صعبت العمل؛ لذا قررنا عدم الاستمرار».