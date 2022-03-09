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وفاة نجم الكرة المكسيكية توماس بوي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 05:05 مساء
وفاة نجم الكرة المكسيكية توماس بوي
المدرب السابق وقائد المنتخب المكسيكي في مونديال 1986، توماس بوي. (الإنترنت)
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أعلنت رابطة كرة القدم المكسيكية، اليوم الأربعاء، وفاة المدرب السابق وقائد المنتخب المكسيكي في مونديال 1986 بالمكسيك، توماس بوي، إثر إصابته بجلطة رئوية.

وأعربت رابطة كرة القدم المكسيكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أسفها لوفاة لاعب الوسط السابق عن عمر يناهز (70 عامًا): «تأسف رابطة كرة القدم المكسيكية لوفاة توماس بوي، لاعب المنتخب الوطني السابق والمدير الفني وأسطورة كرة القدم في المكسيك».

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لاعب وسط هداف
وبرز بوي كلاعب كرة قدم كونه لاعب وسط هداف؛ حيث كان هداف فريق تيجريس أونال (Tigres UANL)، الذي قضى فيه أفضل فترات مسيرته كلاعب. وحقق بوي لقب الدوري المكسيكي مرتين ولقب الكأس مرة مع تيجريس.

وكان توماس أحد رموز المنتخب المكسيكي في الثمانينيات، مما سمح له بارتداء شارة القيادة في مونديال المكسيك 1986. وترك لاعب الكرة السابق مسيرة طويلة كمدرب في الدوري المكسيكي منذ العام 1989؛ حيث درب تامبيكو ماديرو وفيراكروز وموريليا ومونتيري ومازاتلان إف سي، من بين فرق أخرى.

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