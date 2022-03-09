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ليفاندوفسكي يفسخ عقد الرعاية مع هواوي بسبب تورطها مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 09:07 صباحا
ليفاندوفسكي يفسخ عقد الرعاية مع هواوي بسبب تورطها مع روسيا
صورة مركبة لبوتين وليفاندوفسكي وشعار مجموعة هواوي. (إنترنت)
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فسخ مهاجم بايرن ميونخ الألماني، ومنتخب بولندا، روبرت ليفاندوفسكي، عقده مع مجموعة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا.

وتعرضت الشركة للاتهامات من وسائل الإعلام بالتعاون مع روسيا، في سياق شنها حربا على أوكرانيا، لكن الشركة نفت الاتهامات ووصفتها بالأخبار الكاذبة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال وكيل أفضل لاعب في العالم، توماس زافيلاك، في بيان: «اتخذنا اليوم قرارا بإنهاء التعاون التسويقي بين روبرت ليفاندوفسكي وهواوي، وبالتالي جرى تعليق تحقيق جميع الخدمات الترويجية من جانبنا، دون تحديد سبب فسخ العقد».

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