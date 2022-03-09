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«فيفا» يعتبر بولندا متأهلة رسميا لنهائي ملحق المونديال على حساب روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 01:15 صباحا
«فيفا» يعتبر بولندا متأهلة رسميا لنهائي ملحق المونديال على حساب روسيا
كأس العالم 2022 في قطر. (الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الثلاثاء، تأهل منتخب بولندا رسميًا إلى نهائي المسار الثاني من تصفيات الملحق المؤهل إلى كأس العالم قطر 2022، وذلك على حساب روسيا التي أبعدها عن المنافسات الدولية.

وفي 28 فبراير الماضي، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعليق مشاركة جميع الفرق الروسية في جميع مسابقات «فيفا» و«ويفا» حتى إشعار آخر، بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وبعدما كان من المقرر أن تستضيف روسيا نظيرتها بولندا في 24 مارس الجاري في نصف النهائي، على أن يواجه المتأهل منهما الفائز من مواجهة السويد وتشيكيا في 29 من الشهر نفسه، قرر «فيفا» استبعاد روسيا، قبل أن يقرر اليوم تأهل بولندا إلى نهائي الملحق.

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