بايرن يسحق سالزبورج بسباعية.. وليفاندوفسكي يساهم بأسرع ثلاثية

القاهرة - بوابة الوسط

سجل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ أسرع ثلاثية في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حين احتاج إلى أول 23 دقيقة من المباراة خلال الفوز الساحق للفريق الألماني 7-1 على سالزبورج ليحجز مقعده في دور الثمانية اليوم الثلاثاء بنتيجة إجمالية 8-2.

افتتح الهداف البولندي (33 عاما) رصيده بركلتي جزاء متطابقتين تقريبا في الدقيقتين 12 و21 قبل أن يضيف الهدف الثالث بعد دقيقتين ليكمل الثلاثية الخامسة له بالمسابقة.

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وحسمت المواجهة تقريبا خلال نصف ساعة بعد تفوق سيرج جنابري على الحارس فيليب كوين بتسديدة منخفضة ليوسع الفارق إلى 4-صفر.

ولم يستقبل الفريق النمساوي أكثر من هدفين في مباراة رسمية هذا الموسم قبل لقاء اليوم لكن الوضع ساء حين أضاف توماس مولر بطريقة جميلة الهدف الخامس لأصحاب الضيافة بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأحرز الصاعد ماوريتس كياجارد هدف حفظ ماء الوجه للزوار في الدقيقة 70 وهو أول أهدافه الأوروبية لكن مولر سجل هدفه الشخصي الثاني بعد 13 دقيقة ثم أكمل ليروي ساني السباعية في الدقيقة 86.