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ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام إنتر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 12:07 صباحا
ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام إنتر
الإنتر يفوز بهدف نظيف وليفربول يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
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انتهت أحداث مواجهة ليفربول وإنتر ميلان، بفوز الأخير بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «أنفيلد» ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف اللقاء الوحيد لوتارو مارتينيز، في الدقيقة (62) من عمر اللقاء، ولكنه ليس كاف لتأهل الفريق الإيطالي.

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وتأهل ليفربول للدور ربع النهائي رغم الخسارة، حيث استفاد الفريق الإنجليزي من فوزه بنتيجة (2-0) في لقاء الذهاب الذي أقيم في سان سيرو بمدينة ميلانو، ليتأهل بفوزه (2-1) في مجموع المباراتين.

وفي الدقيقة 64، تلقى أليكسيس سانشيز البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الحمراء بعد تدخل قوي على قدم فابينهو لاعب وسط ليفربول، ليكمل الإنتر اللقاء بعشرة لاعبين.

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