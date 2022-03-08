رسميا.. الدوري الإنجليزي يعلق اتفاقية البث مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

علّق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اتفاقية البث مع روسيا إثر غزوها لأوكرانيا مع مفعول فوري، ما يعني أن المباريات الأربع المقررة الخميس لن تبث في روسيا، وذلك على إثر اجتماع الأندية الـ20 في لندن.

وجاء في بيان صادر عن الدوري الإنجليزي «قرر الدوري الإنجليزي وجميع أنديته اليوم بالإجماع تعليق اتفاقيتنا مع الناقل الروسي رامبلر (أوكو سبورت) بمفعول فوري، والتبرع بمبلغ قيمته مليون جنيه استرليني لمساندة الشعب الأوكراني».

وفي خطوة موازية، قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بدوره وقف اتفاقيته مع روسيا ما يعني أن مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد لن تبث أيضًا في روسيا.

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إرجاء مباراة إسكتلندا وأوكرانيا في مونديال قطر

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أفادت بأن قرارًا اتُخذ بشأن إرجاء المباراة المقررة بين إسكتلندا وأوكرانيا في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2022.

وكان من المفترض أن تحل أوكرانيا ضيفة على إسكتلندا على ملعب هامبدن بارك في 24 مارس الجاري ضمن نصف نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022؛ لكن الفريق الضيف طالب الاتحاد الدولي «فيفا» بإرجاء المباراة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب «فرانس برس».