Atwasat

ليفربول يستقبل إنتر ميلان بتحذيرات شديدة اللهجة من كلوب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 03:13 مساء
ليفربول يستقبل إنتر ميلان بتحذيرات شديدة اللهجة من كلوب
صلاح يحرز الهدف الثاني لليفربول في شباك إنتر. (إنترنت)
alwasat radio

على الرغم من فوز ليفربول ذهابا في عقر دار إنتر بهدفين إلا أنه يضع لمواجهة اليوم الثلاثاء حسابات خاصة لتسهل من فتح الطريق له لبلوغ ربع نهائي دوري الأبطال، حيث يخوض ليفربول مواجهة حذرة مع حامل لقب الدوري الإيطالي الذي لا يزال منافسا على الصدارة مع ميلان ونابولي رغم تذبذب نتائجه أخيرا.

وحذر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول لاعبيه من الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب، مؤكدا أن الفريق الإيطالي كان ندا خطيرا، وما زال بإمكانه إحراز أهداف في لقاء الإياب.

وينافس ليفربول محليا بشراسة نظيره مانشستر سيتي في سباق اللقب الإنجليزي، وسمح له فوزه السابع تواليا بالبقاء على بعد ست نقاط من المتصدر وحامل اللقب، علما بأنه لعب مباراة أقل.

وبرغم قساوة النتيجة على بطل إيطاليا ذهابا، فإن إنتر أصاب العارضة عبر التركي هاكان تشالهان أوغلو، وكان الأفضل حتى الدقيقة 75 عندما كسر البرازيلي روبرتو فيرمينو حاجز دفاعه برأسية، قبل أن يقضي النجم المصري محمد صلاح على آماله بهدف ثانٍ.

وبعد أن قاده إلى لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي بعد طول انتظار، يقاتل المدرب الألماني يورغن كلوب على أربع جبهات مع ليفربول، بعدما خشي مناصرو النادي أن تقضي مشاركة نجميه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في كأس أمم أفريقيا الأخيرة على حظوظه بالمنافسة.

وفك ليفربول صياما دام عشر سنوات في الكؤوس المحلية، بتتويجه بكأس الرابطة الأسبوع الماضي بركلات الترجيح على حساب تشيلسي، وتبدو طريقه سهلة نحو ربع نهائي دوري الأبطال، كما ينافس سيتي بشراسة على لقب الدوري المحلي، فيما حصد مقعدا في ربع نهائي كأس إنجلترا.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في عدد مرات إحراز لقب المسابقة القارية الأبرز بواقع ست مرات بالتساوي مع بايرن وراء ريال مدريد 13 وميلان سبع مرات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة

كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة
سعر النيكل يسجل ارتفاعا قياسيا لأكثر من 100 ألف دولار للطن

سعر النيكل يسجل ارتفاعا قياسيا لأكثر من 100 ألف دولار للطن
إيطاليا ستستخدم عقارات مصادرة من المافيا لإيواء لاجئين أوكرانيين

إيطاليا ستستخدم عقارات مصادرة من المافيا لإيواء لاجئين أوكرانيين
ليبيا «شيع وطي»!

ليبيا «شيع وطي»!
البرازيل: اغتصاب امرأة كل 10 دقائق

البرازيل: اغتصاب امرأة كل 10 دقائق
سعر خام «برنت» يسجل 125 دولارا للبرميل

سعر خام «برنت» يسجل 125 دولارا للبرميل
الرقابة الإدارية: علاج الليبيين بالخارج مهدد بالإيقاف بسبب تراكم الديون

الرقابة الإدارية: علاج الليبيين بالخارج مهدد بالإيقاف بسبب تراكم الديون
مساعٍ غربية لزيادة الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها روسيا ردا على غزو أوكرانيا

مساعٍ غربية لزيادة الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها روسيا ردا على غزو أوكرانيا
عقيلة صالح لوليامز: قرارات مجلس النواب غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت

عقيلة صالح لوليامز: قرارات مجلس النواب غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت
مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي

مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي
شولتس: واردات الطاقة الروسية «أساسية» لحياة الأوروبيين اليومية

شولتس: واردات الطاقة الروسية «أساسية» لحياة الأوروبيين اليومية
مذكرة من 93 نائبا ردا على مبادرة وليامز: «مسار موازٍ» و«غير مبرر»

مذكرة من 93 نائبا ردا على مبادرة وليامز: «مسار موازٍ» و«غير مبرر»
الأوروبيون يواجهون «معادلة صعبة» لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا

الأوروبيون يواجهون «معادلة صعبة» لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا
تضخم وسوق سوداء وسيولة .. كيف تواجه السلطات الروسية مخاطر العقوبات على الاقتصاد

تضخم وسوق سوداء وسيولة .. كيف تواجه السلطات الروسية مخاطر العقوبات على الاقتصاد
حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن اتفاقية للمساواة بين الجنسين

حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن ...
ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي يجيبان

ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي ...
مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون عمولة

مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون ...
هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟

هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
دوبلانتيس يحطم رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة في بلغراد
دوبلانتيس يحطم رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة في بلغراد
تحذير من كلوب قبل مواجهة «إنتر ميلان»
تحذير من كلوب قبل مواجهة «إنتر ميلان»
بايرن ميونيخ يخشى مفاجآت سالزبورغ النمساوي في دوري الأبطال
بايرن ميونيخ يخشى مفاجآت سالزبورغ النمساوي في دوري الأبطال
ليفربول يستقبل إنتر ميلان بتحذيرات شديدة اللهجة من كلوب
ليفربول يستقبل إنتر ميلان بتحذيرات شديدة اللهجة من كلوب
إرجاء مباراة إسكتلندا وأوكرانيا في تصفيات مونديال قطر 2022
إرجاء مباراة إسكتلندا وأوكرانيا في تصفيات مونديال قطر 2022
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022
رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022...
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان ......
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق 1500 م داخل قاعة
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق ......
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب ......
فرنسا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من روسيا
فرنسا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من روسيا...
المزيد
وفاة لي مدرب إيفرتون السابق
وفاة لي مدرب إيفرتون السابق...
رسميا.. الاتحاد الدولي للجودو يجرد بوتين من جميع الألقاب التي حققها
رسميا.. الاتحاد الدولي للجودو يجرد بوتين من جميع الألقاب ......
«فيفا» يوجه ضربة جديدة غير مسبوقة لكرة القدم في روسيا
«فيفا» يوجه ضربة جديدة غير مسبوقة لكرة القدم في روسيا...
إرجاء مباراة إسكتلندا وأوكرانيا في تصفيات مونديال قطر 2022
إرجاء مباراة إسكتلندا وأوكرانيا في تصفيات مونديال قطر 2022...
ليفربول يستقبل إنتر ميلان بتحذيرات شديدة اللهجة من كلوب
ليفربول يستقبل إنتر ميلان بتحذيرات شديدة اللهجة من كلوب...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط