ليفربول يستقبل إنتر ميلان بتحذيرات شديدة اللهجة من كلوب

القاهرة - بوابة الوسط

على الرغم من فوز ليفربول ذهابا في عقر دار إنتر بهدفين إلا أنه يضع لمواجهة اليوم الثلاثاء حسابات خاصة لتسهل من فتح الطريق له لبلوغ ربع نهائي دوري الأبطال، حيث يخوض ليفربول مواجهة حذرة مع حامل لقب الدوري الإيطالي الذي لا يزال منافسا على الصدارة مع ميلان ونابولي رغم تذبذب نتائجه أخيرا.

وحذر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول لاعبيه من الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب، مؤكدا أن الفريق الإيطالي كان ندا خطيرا، وما زال بإمكانه إحراز أهداف في لقاء الإياب.

وينافس ليفربول محليا بشراسة نظيره مانشستر سيتي في سباق اللقب الإنجليزي، وسمح له فوزه السابع تواليا بالبقاء على بعد ست نقاط من المتصدر وحامل اللقب، علما بأنه لعب مباراة أقل.

وبرغم قساوة النتيجة على بطل إيطاليا ذهابا، فإن إنتر أصاب العارضة عبر التركي هاكان تشالهان أوغلو، وكان الأفضل حتى الدقيقة 75 عندما كسر البرازيلي روبرتو فيرمينو حاجز دفاعه برأسية، قبل أن يقضي النجم المصري محمد صلاح على آماله بهدف ثانٍ.

وبعد أن قاده إلى لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي بعد طول انتظار، يقاتل المدرب الألماني يورغن كلوب على أربع جبهات مع ليفربول، بعدما خشي مناصرو النادي أن تقضي مشاركة نجميه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في كأس أمم أفريقيا الأخيرة على حظوظه بالمنافسة.

وفك ليفربول صياما دام عشر سنوات في الكؤوس المحلية، بتتويجه بكأس الرابطة الأسبوع الماضي بركلات الترجيح على حساب تشيلسي، وتبدو طريقه سهلة نحو ربع نهائي دوري الأبطال، كما ينافس سيتي بشراسة على لقب الدوري المحلي، فيما حصد مقعدا في ربع نهائي كأس إنجلترا.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في عدد مرات إحراز لقب المسابقة القارية الأبرز بواقع ست مرات بالتساوي مع بايرن وراء ريال مدريد 13 وميلان سبع مرات.