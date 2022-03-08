بايرن ميونيخ يخشى مفاجآت سالزبورغ النمساوي في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد بايرن ميونيخ الألماني لتحسين نتائجه المتقلبة في الآونة الأخيرة، عندما يستقبل سالزبورغ النمساوي، اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يأمل بايرن في ألا تكون مباراة اليوم أمام سالزبورغ معقدة كما كانت في الذهاب عندما وجد نفسه متخلفا بهدف حتى الدقيقة الأخيرة، قبل أن ينقذه الفرنسي كينغسلي كومان بهدف التعادل، وخلافا لعادته، صام ليفاندوفسكي عن التسجيل في آخر ثلاث مباريات، ويبدو مستقبله غامضا مع حامل لقب الدوري الألماني في آخر تسع سنوات.

ويمر بايرن بفترة متقلبة، فبرغم صدارته المريحة في الدوري واتجاهه نحو لقب عاشر تواليا، خسر أمام بوخوم (2-4)، وتعادل السبت مع باير ليفركوزن (1-1)، بعد تعادله الصعب أمام سالزبورغ في المسابقة القارية.

وكانت مباراة الذهاب بين بايرن وسالزبورغ في طريقها لصدمة قوية، وأثبت بطل النمسا ذهابا أن بمقدوره مقارعة لاعبي المدرب الشاب يوليان ناغلسمان، خصوصا من ناحية السرعة، واستعدوا جيدا للمواجهة بفوز سهل على ألتاخ متذيل الترتيب، السبت، في الدوري المحلي (4-صفر).