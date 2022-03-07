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تحذير من كلوب قبل مواجهة «إنتر ميلان»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 09:36 مساء
تحذير من كلوب قبل مواجهة «إنتر ميلان»
مدرب ليفربول، يورغن كلوب. (الإنترنت)
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قال يورغن كلوب مدرب «ليفربول»، اليوم الإثنين، إن فريقه يجب أن ينسى فوزه 2-صفر على «إنتر ميلان» عندما يواجه الفريق الإيطالي مرة أخرى في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدًا الثلاثاء.

وفاز «إنتر»، صاحب المركز الثاني في الدوري الإيطالي، مرة واحدة في آخر ست مباريات في كافة المسابقات، لكنه سحق «سالرنيتانا» متذيل الترتيب 5-صفر يوم الجمعة الماضي.

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ومنح روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح الفوز لـ«ليفربول» على «إنتر» الشهر الماضي، ليصبح الفريق الإنجليزي في وضع أفضل قبل استضافة «إنتر» في ملعب «آنفيلد»، لكن كلوب حذر من الشعور بالرضا.

وقال في مؤتمر صحفي: «التفوق 2-صفر ربما النتيجة الأكثر التي يتم قلبها غالبًا في تاريخ كرة القدم. إذا بدأت الشوط الثاني ومتقدم في النتيجة الإجمالية 2-صفر، وأعتقدت أنك تأهلت بالفعل، فأنت تسير في الطريق الخطأ».

الإنتر يتمتع بالخبرة
وأوضح: «نتيجة مباراة الذهاب كانت أفضل مما توقعت. كانت مباراة صعبة حقًّا. ندرك مدى جودة وكفاءة إنتر. لقد فاز في آخر مبارة 5-صفر، وقدم أداءً مثيرًا للإعجاب».

وتابع: «إنه فريق يتمتع بالخبرة ولم يحضر إلى هنا للسياحة.. سيهاجمون خلال المباراة، ونحن فريق لا يدافع عن نتيجة من أجل التأهل. دعنا ننتظر ونرى ما يمكن أن يحدث».

تطورات الثلاثي المصاب
وتحدث المدرب الألماني عن آخر تطورات إصابة الثلاثي، تياغو ألكانتارا وغويل ماتيب وفيرمينو، بعد غيابهم عن الفوز على «وست هام يونايتد» في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

وقال كلوب: «خاضوا جميعًا تدريب الأمس بالكامل. يجب أن ننتظر ونرى رد فعلهم، لكن تياغو ربما يكون بحالة جيدة منذ غيابه لمدة أسبوع فقط. وغويل غاب ثلاثة أو أربعة أيام؛ لذلك يجب أن يكون على ما يرام أيضًا، لكن فيرمينو سيغيب مدة أطول، لذلك من المنطقي منحه بضعة أيام أخرى في التدريب».

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