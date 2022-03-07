جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام نابولي

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز المهاجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو هدفا في الشوط الثاني، ليقود ميلان إلى استعادة صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد الفوز خارج الأرض على نابولي.

وبات فريق المدرب ستيفانو بيولي يملك 60 نقطة على القمة وبفارق نقطتين عن غريمه وجاره إنتر ميلان حامل اللقب الذي خاض مباراة واحدة أقل، بينما يتقدم بثلاث نقاط على نابولي ثالث الترتيب، بحسب «رويترز».

وكانت الفرص قليلة في مباراة متوترة بين الفريقين، وسدد نابولي كرتين فقط على المرمى على مدار 90 دقيقة من اللعب في استاد دييغو أرماندو مارادونا.

وبعد شوط أول متوسط المستوى ودون خطورة كبيرة، سجل جيرو الهدف الوحيد بعدما قابل كرة عرضية من دافيدي كالابريا عقب انطلاق الشوط الثاني بأربع دقائق.

وأهدر آدم وناس فرصة لنابولي، وحصل زميله هيرفينغ لوزانو على فرصة أخرى لكنه أخفق في إدراك التعادل قرب النهاية، وتألق ديفيد أوسبينا حارس نابولي وأنقذ محاولتين من تيو فرنانديز وألكسيس سالميكرز في الدقائق الأخيرة.

وفي وقت سابق، الأحد، عزز يوفنتوس موقعه في المربع الذهبي حيث فاز بهدف على سبيتسيا بهدف ألفارو موراتا الذي هز الشباك في الدوري للمرة الأولى في العام الجديد.