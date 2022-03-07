Atwasat

جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام نابولي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 11:10 صباحا
جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام نابولي
جيرو يحتفل مع ميلان. (إنترنت)
alwasat radio

أحرز المهاجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو هدفا في الشوط الثاني، ليقود ميلان إلى استعادة صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد الفوز خارج الأرض على نابولي.

وبات فريق المدرب ستيفانو بيولي يملك 60 نقطة على القمة وبفارق نقطتين عن غريمه وجاره إنتر ميلان حامل اللقب الذي خاض مباراة واحدة أقل، بينما يتقدم بثلاث نقاط على نابولي ثالث الترتيب، بحسب «رويترز».

وكانت الفرص قليلة في مباراة متوترة بين الفريقين، وسدد نابولي كرتين فقط على المرمى على مدار 90 دقيقة من اللعب في استاد دييغو أرماندو مارادونا.

وبعد شوط أول متوسط المستوى ودون خطورة كبيرة، سجل جيرو الهدف الوحيد بعدما قابل كرة عرضية من دافيدي كالابريا عقب انطلاق الشوط الثاني بأربع دقائق.

وأهدر آدم وناس فرصة لنابولي، وحصل زميله هيرفينغ لوزانو على فرصة أخرى لكنه أخفق في إدراك التعادل قرب النهاية، وتألق ديفيد أوسبينا حارس نابولي وأنقذ محاولتين من تيو فرنانديز وألكسيس سالميكرز في الدقائق الأخيرة.

وفي وقت سابق، الأحد، عزز يوفنتوس موقعه في المربع الذهبي حيث فاز بهدف على سبيتسيا بهدف ألفارو موراتا الذي هز الشباك في الدوري للمرة الأولى في العام الجديد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من هم مقاتلو آزوف «النازيون الجدد»؟.. أحد مزاعم بوتين لشن الغزو على أوكرانيا (بالصور)

من هم مقاتلو آزوف «النازيون الجدد»؟.. أحد مزاعم بوتين لشن الغزو على أوكرانيا ...
حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن اتفاقية للمساواة بين الجنسين

حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن ...
الإليزيه: بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا «سواء عبر المفاوضات أو الحرب»

الإليزيه: بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا «سواء عبر المفاوضات أو ...
فوز خارج الديار يمنح الاتحاد الليبي صدارة المجموعة الثانية بـ«الكونفدرالية»

فوز خارج الديار يمنح الاتحاد الليبي صدارة المجموعة الثانية بـ«الكونفدرالية»
الرقبي الليبي يتحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي

الرقبي الليبي يتحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي
مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون عمولة

مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون ...
اقتصاد بلس (حلقة 16)

اقتصاد بلس (حلقة 16)
هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟

هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟
وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور

وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور
كاركاتير حليم - بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»

كاركاتير حليم - بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»
كسب ليبيا

كسب ليبيا
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير

نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير
بعد اتصالين بالدبيبة وباشاغا.. نورلاند: واثق في رغبة القياديين في تجنب تصعيد العنف

بعد اتصالين بالدبيبة وباشاغا.. نورلاند: واثق في رغبة القياديين في تجنب تصعيد ...
مؤشرات على تحفظ الصين عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها

مؤشرات على تحفظ الصين عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب الأسبوع الثالث «إيابا» في دوري الدرجه الأولى الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب الأسبوع الثالث «إيابا» في دوري الدرجه الأولى...
باشاغا لأهالي مصراتة: لم أسع إلى منصب أو غنيمة.. وليبيا تحتاج العمل والمصالحة

باشاغا لأهالي مصراتة: لم أسع إلى منصب أو غنيمة.. وليبيا تحتاج العمل والمصالحة
موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا (فيديو)

موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا ...
جريدة «الوسط»: احتمالات مفتوحة أمام صراع «حكومتين» على السلطة

جريدة «الوسط»: احتمالات مفتوحة أمام صراع «حكومتين» على السلطة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة إسكتلندا في تصفيات كأس العالم
أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة إسكتلندا في تصفيات كأس العالم
الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية
الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية
رئيس الدوري الإنجليزي يرحب ببيع أبراموفيتش لتشيلسي
رئيس الدوري الإنجليزي يرحب ببيع أبراموفيتش لتشيلسي
أستون مارتن بحاجة لإظهار إمكاناته من أجل إقناع فيتل بالبقاء
أستون مارتن بحاجة لإظهار إمكاناته من أجل إقناع فيتل بالبقاء
نابولي Vs ميلان.. قمة من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإيطالي
نابولي Vs ميلان.. قمة من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإيطالي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022
رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022...
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان ......
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق 1500 م داخل قاعة
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق ......
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب ......
فرنسا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من روسيا
فرنسا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من روسيا...
المزيد
جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام نابولي
جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة ......
قمة بين مانشستر يونايتد وسيتي في «البريميرليغ».. الأحد
قمة بين مانشستر يونايتد وسيتي في «البريميرليغ».. الأحد...
مدرب شريف تيراسبول يمتشق السلاح دفاعا عن بلده أوكرانيا
مدرب شريف تيراسبول يمتشق السلاح دفاعا عن بلده أوكرانيا...
نابولي Vs ميلان.. قمة من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإيطالي
نابولي Vs ميلان.. قمة من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإيطالي...
أستون مارتن بحاجة لإظهار إمكاناته من أجل إقناع فيتل بالبقاء
أستون مارتن بحاجة لإظهار إمكاناته من أجل إقناع فيتل بالبقاء...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط