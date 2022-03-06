قمة بين مانشستر يونايتد وسيتي في «البريميرليغ».. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، إلى ملعب الاتحاد، لمتابعة قمة الدوري الإنجليزي في الجولة 28، عندما يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على منافسه مانشستر سيتي، ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، بعدما حصد 66 نقطة، ويبتعد بفارق ست نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني، لكن فريق المدرب يورغن كلوب يملك في رصيده مباراة أقل.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 47 نقطة يسعى لحصد الثلاث نقاط والتي تهمه أيضًا من أجل مواصلة صراع التواجد فى المربع الذهبي، وبالتالي التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، ويسعى يونايتد لحصد الثلاث نقاط والتي تهمه أيضًا من أجل مواصلة صراع التواجد في المربع الذهبي، وبالتالي التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ويكون «ديربي» مانشستر صراعًا شرسًا بين الفريقين في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، وكان مانشستر يونايتد سقط فى فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فريق واتفورد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ» للموسم الحالي 2021- 2022.