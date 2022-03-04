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نابولي Vs ميلان.. قمة من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 مارس 2022, 11:30 مساء
نابولي Vs ميلان.. قمة من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإيطالي
يسعى نابولي للفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ العام 1990 (ا ف ب/ارشيف)
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تشهد المرحلة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، قمة بين نابولي المتصدر ووصيفه ميلان، الأحد في سباق مثير للفوز بلقب السكوديتو، فيما يتحين حامل اللقب إنتر الثالث فرصة استقباله ساليرنيتانا متذيل الترتيب في افتتاح المنافسات الجمعة لاعتلاء الصدارة في حال فوزه.

تشهد المرحلة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، قمة بين نابولي المتصدر ووصيفه ميلان، الأحد في سباق مثير للفوز بلقب السكوديتو، فيما يتحين حامل اللقب إنتر الثالث فرصة استقباله ساليرنيتانا متذيل الترتيب في افتتاح المنافسات الجمعة لاعتلاء الصدارة في حال فوزه.

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ويلهث نابولي المتصدر مع 57 نقطة بالتساوي مع «روسونيري»، خلف تكريس طال انتظاره وتحديدا منذ الفوز الأخير موسم 1988-1990 مع أسطورته الراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الذي اطلق اسمه على ملعبه تكريما لإنجازاته ويحتضن قمة هذه المرحلة.

وتعيد المباراة المنتظرة إلى عشاق الكرة المستديرة حقبة «الولد الذهبي»، حين حقق ميلان مع نجومه الفوز في عقر دار النادي الجنوبي العام 1988، ما سمح لمدرب ميلان حينها أريغو ساكي بالتقدم على منافسه ولاحقا الفوز بلقبه الوحيد في الـ«سيري أ».

عامل الحسم
وسترخي هذه القمة بظلالها على الأمتار الأخيرة من سباق الفوز، حيث سيكون عامل الحسم، في حال تساوت الفرق نقاطا، المواجهات المباشرة لتحديد هوية الفائز مع وصول الدوري إلى خواتيمه.

ويخوض رجال المدرب لوتشيانو سباليتي مباراتهم الأخيرة بمواجهة أحد الأندية بين المراكز الثلاثة الأولى، في حين يتأخر إنتر بفارق نقطتين عن جاره اللدود ونابولي، ولكن مع مباراة أقل للـ «نيراتسوري».

رائحة الثأر
وتفوح رائحة الثأر من قمة الأحد حيث يسعى ميلان للثأر من مضيفه الذي كان تغلب عليه في عقر داره «سان سيرو» 1-صفر في ديسمبر (المرحلة 18)، ما يعني أن التعادل لن يصب في مصلحة رجال المدرب ستيفانو بيولي. غير أن الفائز من هذه المواجهة سيضمن لنفسه أفضل سجل بين الأندية الثلاثة الأوائل في حال تساوت النقاط في نهاية الدوري.

ويبدو نابولي في أفضل صورة في الأسابيع الأخيرة حيث نجح في حصد 18 نقطة من مبارياته الثماني الأخيرة منذ بداية العام الجديد، كما استغل بأفضل طريقة ممكنة فوزه في عقر دار لاتسيو (2-1) في المرحلة الماضية ليتقدم خطوة إضافية عن قطبي مدينة ميلانو إذ تعثر العملاق ميلان أمام أودينيزي 1-1 وإنتر أمام جنوى صفر-صفر.

وسقط ميلان في فخ التعادل للمباراة الثانية تواليا في الدوري بعد تعادله أمام ساليرنيتانا 2-2 في المرحلة 26، واتبعهما بتعادل ثالث تواليا في مختلف المسابقات أمام جاره اللدود إنتر في ذهاب دور نصف النهائي من الكأس المحلية الثلاثاء (التعادل السلبي)، بعدما كان حقق سلسلة من 3 انتصارات تواليا أمام كل من إنتر بالذات 2-1 ولاتسيو برباعية نظيفة وسمبدوريا 1-صفر.

إحصاءات
18- حصاد نابولي في العام 2022 في الـ «سيري أ» هو الأعلى.

7- هو الفارق الذي يفصل بين يوفنتوس والثنائي نابولي وميلان (57 مقابل 50).

6- عدد الأهداف المسجلة من قبل إنتر في 7 مباريات في الدوري العام 2022، مقابل 20 هدفا في مبارياته السبع السابقة.

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