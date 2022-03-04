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أستون مارتن بحاجة لإظهار إمكاناته من أجل إقناع فيتل بالبقاء

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 مارس 2022, 01:22 مساء
أستون مارتن بحاجة لإظهار إمكاناته من أجل إقناع فيتل بالبقاء
سيباستيان فيتل (فرانس برس)
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قال مايك كراك، الرئيس الجديد لأستون مارتن المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، إن الفريق بحاجة إلى نتائج جيدة لإقناع سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات بالبقاء.

وينتهي عقد فيتل، الذي انتصر في 53 سباقا والمنضم إلى أستون مارتن في 2021، بنهاية العام الحالي وقال إن مستقبله سيعتمد على ما إذا كان أداء أستون مارتن في 2022 يمكن أن يعيده إلى طريق الانتصارات.

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وأبلغ كراك، الرئيس السابق لقطاع رياضة السيارات في «بي.إم.دبليو» والذي تولى المسؤولية عقب رحيل أوتمار زافناور، الصحفيين «من الواضح أن سائقا مثل سيباستيان بطل العالم أربع مرات لا يريد أن يكون في المركز 15 أو 12 أو الثامن.. مهمتنا تتمثل في تقديم سيارة قوية أو على الأقل أساس يساعد على المنافسة لأنني أعتقد أن سيباستيان رجل ذكي».

وأضاف كراك: «إنه لن يركز فقط على سيارة هذا العام أو أي شيء آخر لكن سيركز أكثر على ما يحدث ورؤية إمكانيات السيارة».

الظهور الأول لبطل العالم في سباق بفورمولا 1 بتركيا
وعمل كراك مع فيتل في ساوبر حيث استهل السائق الألماني مسيرته في فورمولا 1 في 2007. وكان كراك مهندس سباقات فيتل في الظهور الأول لبطل العالم في سباق بفورمولا 1 في تركيا العام 2006.

ومنذ ذلك الحين فاز فيتل بأربعة ألقاب متتالية في بطولة العالم مع رد بول في الفترة من 2010-2013 وهو السجل الذي يضعه خلف مايكل شوماخر ولويس هاميلتون. ولم يفز فيتل بأي سباق منذ انتصاره مع فيراري في جائزة سنغافورة الكبرى 2019.

واحتل أستون مارتن المركز السابع بين عشرة فرق الموسم الماضي، لكن مالك الفريق الملياردير لورنس سترول لديه طموحات كبيرة ووضع خطة مدتها خمسة أعوام للمنافسة على اللقب.

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