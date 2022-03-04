رئيس الدوري الإنجليزي يرحب ببيع أبراموفيتش لتشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط

قال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن رومان أبراموفيتش اتخذ القرار الصائب ببيع نادي تشيلسي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا لأن ملكية رجل الأعمال (55 عاما) أصبحت «غير مستدامة».

ووسط المطالبات المتزايدة بفرض عقوبات على الروسي أبراموفيتش قال قطب المعادن في بيان الأربعاء الماضي، إن البيع يصب في مصلحة حامل لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

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ورحب ماسترز ببحث أبراموفيتش عن مالك جديد للنادي اللندني لكنه أشار إلى أن هذه العملية تستغرق عدة أسابيع عادة.

الموقف يتصاعد بسرعة هائلة

وأضاف: «اعتقد أن الموقف تصاعد بسرعة هائلة في آخر سبعة أيام وتوصل أبراموفيتش للاستنتاج الصحيح.. الوضع غير مستدام في الأجواء الحالية لذا نرحب بالقرار بالتأكيد لمصلحة الجميع ومن بينهم الجماهير».

وتابع: «اعتقد أن أسرع عملية بيع لناد بالدوري الممتاز تمت في غضون عشرة أيام وأرى أنه يمكن كسر هذا الرقم لكن عادة تستغرق عملية البيع بعض الأسابيع».