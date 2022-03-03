رسميا.. «فورمولا 1» تلغي عقدها مع «جائزة روسيا الكبرى»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مروج بطولة العالم للفورمولا واحد، اليوم الخميس، فسخ العقد الذي يربطه مع مروج جائزة روسيا الكبرى نهائيًا، على خلفية غزو أوكرانيا من قبل الجيش الروسي.

وقال مروج الفئة الأولى، فورمولا وان، إنه «بات بإمكان الفورمولا واحد التأكيد أنها وضعت حدًا للعقد مع مروج سباق جائزة روسيا الكبرى، ما يعني أن روسيا لن تستقبل جولة عالمية في المستقبل».

- «فورمولا 1»: فيرستابن يمدد عقده مع ريد بول حتى 2028

- رسميا.. إلغاء جائزة روسيا الكبرى للفورمولا 1 على خلفية غزو أوكرانيا

- بطل العالم في «فورمولا 1» يبيع سيارته في مزاد لصالح لهذا السبب

- تمديد عقد جائزة سنغافورة الكبرى مع «فورمولا 1» 7 أعوام

- رسميا.. التطعيم ضد «كوفيد-19» إلزاميا في «فورمولا 1»