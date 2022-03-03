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رسميا.. «فورمولا 1» تلغي عقدها مع «جائزة روسيا الكبرى»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 02:20 مساء
رسميا.. «فورمولا 1» تلغي عقدها مع «جائزة روسيا الكبرى»
فورمولا واحد تفسخ عقدها نهائيًا مع مروج جائزة روسيا الكبرى. (الإنترنت)
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أعلن مروج بطولة العالم للفورمولا واحد، اليوم الخميس، فسخ العقد الذي يربطه مع مروج جائزة روسيا الكبرى نهائيًا، على خلفية غزو أوكرانيا من قبل الجيش الروسي.

وقال مروج الفئة الأولى، فورمولا وان، إنه «بات بإمكان الفورمولا واحد التأكيد أنها وضعت حدًا للعقد مع مروج سباق جائزة روسيا الكبرى، ما يعني أن روسيا لن تستقبل جولة عالمية في المستقبل».

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إلغاء السباق بعد الحرب على أوكرانيا
وكان المشرفون على البطولة أعلنوا الأسبوع الماضي إلغاء السباق الروسي بعد الحرب على أوكرانيا؛ حيث كان يجب أن تستضيف حلبة سوتشي النسخة الأخيرة من الجائزة الكبرى منذ أن دأبت على ذلك العام 2014، قبل أن تحصل سان بطرسبورغ على شرف الاستضافة بدءًا من العام 2023.

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