Atwasat

رسميا.. لاعب أوكراني يفسخ عقده مع «زينيت» الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 06:58 مساء
رسميا.. لاعب أوكراني يفسخ عقده مع «زينيت» الروسي
لاعب منتخب أوكرانيا السابق ياروسلاف راكيتسكي. (الإنترنت)
alwasat radio

قال نادي «زينيت سان بطرسبرغ»، بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، إن لاعب منتخب أوكرانيا السابق ياروسلاف راكيتسكي، أنهى علاقته بالنادي، مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.

وطلب راكيتسكي (32 عامًا)، الذي شارك في 54 مباراة مع منتخب أوكرانيا قبل اعتزاله اللعب الدولي في 2019، من «زينيت» فسخ عقده الذي ينتهي في يونيو.

- الملياردير السويسري فايس يدرس فرصة شراء تشلسي
- مفاجأة.. رئيس نادي تشيلسي مطلوب وسيطا سياسيا على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
- الاتحاد الروسي يعلق على قرارات «فيفا» و«يويفا» بحق المنتخبات والأندية المستبعدة
- رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022
- «فيفا» في مناقشات متقدمة لاستبعاد روسيا من مونديال قطر 2022
- قرار رسمي جديد من «الأولمبية الدولية» بشأن الرياضيين الروس
- الاتحاد التشيكي يعلن رفض مواجهة روسيا في تصفيات مونديال قطر
- رسميا.. سحب وسام الاستحقاق الأولمبي من الرئيس الروسي بوتين
- شالكه الألماني يفسخ شراكته مع عملاق الغاز الروسي «غازبروم»
- فيفا: روسيا ستلعب تحت راية وفي أرض محايدة.. وبولندا: غير مقبول ولن نلعب ضد الروس
- رئيس اتحاد كرة القدم الفرنسي يدعو لطرد روسيا من مونديال قطر 2022

وقال «زينيت» في بيان: «طلب اللاعب إنهاء عقده مع النادي بسبب وضع عائلي صعب. نتمنى مخلصين لعائلة وأصدقاء ياروسلاف راكيتسكي التوفيق، وبالطبع نأمل أن نرى بعضنا بعضًا في الملعب».

وانضم المدافع إلى «زينيت» من «شاختار دونيتسك» في 2019، وسجل سبعة أهداف في 108 مباريات مع الفريق الروسي.

كريكوفياك يسعى للرحيل
وأبلغ مصدر تلفزيون «ماتش الروسي»، اليوم الأربعاء، بأن اللاعب البولندي الدولي جزيجوز كريكوفياك يسعى للرحيل عن ناديه الروسي «كراسنودار». وينتهي عقده الحالي في يونيو 2024.

وقال كراسنودار في وقت سابق إنه انفصل بالتراضي عن مدربه الألماني دانييل فاركه، ومساعديه إدموند ريمر وكريس دوموجالا وكريستوفر جون. ولم يكن كراسنودار خاض أي مباراة بعد تحت قيادة فاركه.

ووجدت الرياضة الروسية نفسها في أزمة بعدما أوصت اللجنة الأولمبية الدولية، هذا الأسبوع، الاتحادات الرياضية بإيقاف فرق ورياضيي روسيا وروسيا البيضاء بسبب غزو أوكرانيا. وكانت روسيا البيضاء منطقة انطلاق رئيسية للغزو.

وفرضت عديد الاتحادات الرياضية، ومن بينها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، حظرًا على فرق ورياضيي الدولتين. كما تم تجريد روسيا من استضافة أحداث مهمة مثل نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. الشط 0-2 الأولمبي

انتهت عبر «WTV».. الشط 0-2 الأولمبي
كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني

كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني
بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة

بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة
بعد أسبوع من اندلاعها.. كيف بعثرت الحرب على أوكرانيا الأوراق على المسرح العالمي؟

بعد أسبوع من اندلاعها.. كيف بعثرت الحرب على أوكرانيا الأوراق على المسرح العالمي؟
الصين تتمسك بالفحم رغم وعودها المناخية

الصين تتمسك بالفحم رغم وعودها المناخية
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين

زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين
الجيش الروسي يعلن «سيطرته التامة» على مدينة خيرسون الأوكرانية

الجيش الروسي يعلن «سيطرته التامة» على مدينة خيرسون الأوكرانية
(فيديو) انفجار كبير في خاركيف الأوكرانية واستهداف مبنى التلفزيون في كييف

(فيديو) انفجار كبير في خاركيف الأوكرانية واستهداف مبنى التلفزيون في كييف
حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»

حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»
المشري يتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي بعد منح الثقة لحكومة باشاغا

المشري يتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي بعد منح الثقة لحكومة باشاغا
باشاغا: الحكومة ستتسلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن.. والانتخابات في موعدها (فيديو)

باشاغا: الحكومة ستتسلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن.. والانتخابات في موعدها ...
حكومة الوحدة الوطنية تتهم رئاسة مجلس النواب بـ«التزوير» وتؤكد استمرارها في عملها

حكومة الوحدة الوطنية تتهم رئاسة مجلس النواب بـ«التزوير» وتؤكد استمرارها في عملها
مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا (فيديو)

مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا (فيديو)
بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين الخيارات المطروحة

بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين الخيارات المطروحة
«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»

«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»
شركة «ميرسك» العملاقة تقرر وقف الشحنات إلى الموانئ الروسية

شركة «ميرسك» العملاقة تقرر وقف الشحنات إلى الموانئ الروسية
تقرير للمخابرات الإيطالية يتناول الوضع في ليبيا

تقرير للمخابرات الإيطالية يتناول الوضع في ليبيا
فخار لا يكسر بعضه

فخار لا يكسر بعضه
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
اتحاد الطائرة الدولي يسحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا في تصعيد جديد للحصار الرياضي
اتحاد الطائرة الدولي يسحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا في تصعيد ...
فريق صيني ينسحب من دوري أبطال آسيا وسط أسباب غامضة
فريق صيني ينسحب من دوري أبطال آسيا وسط أسباب غامضة
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يستبعد الرياضيين الروس والبيلاروس من مسابقاته
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يستبعد الرياضيين الروس والبيلاروس من ...
تعرف على مواعيد وحكام إياب «رباعي الطائرة»
تعرف على مواعيد وحكام إياب «رباعي الطائرة»
السماح للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية تحت علم محايد
السماح للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة في الألعاب البارالمبية...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022
رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022...
فرنسا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من روسيا
فرنسا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من روسيا...
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق 1500 م داخل قاعة
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق ......
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان ......
رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم
رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس ......
المزيد
رسميا.. لاعب أوكراني يفسخ عقده مع «زينيت» الروسي
رسميا.. لاعب أوكراني يفسخ عقده مع «زينيت» الروسي...
الملياردير السويسري فايس يدرس فرصة شراء تشلسي
الملياردير السويسري فايس يدرس فرصة شراء تشلسي...
إيفرتون الإنجليزي يعلق عقود الرعاية مع الملياردير الروسي عثمانوف المقرب لـ«بوتين»
إيفرتون الإنجليزي يعلق عقود الرعاية مع الملياردير الروسي ......
السماح للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية تحت علم محايد
السماح للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة في الألعاب ......
تعرف على مواعيد وحكام إياب «رباعي الطائرة»
تعرف على مواعيد وحكام إياب «رباعي الطائرة»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط