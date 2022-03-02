رسميا.. لاعب أوكراني يفسخ عقده مع «زينيت» الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

قال نادي «زينيت سان بطرسبرغ»، بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، إن لاعب منتخب أوكرانيا السابق ياروسلاف راكيتسكي، أنهى علاقته بالنادي، مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.

وطلب راكيتسكي (32 عامًا)، الذي شارك في 54 مباراة مع منتخب أوكرانيا قبل اعتزاله اللعب الدولي في 2019، من «زينيت» فسخ عقده الذي ينتهي في يونيو.

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وقال «زينيت» في بيان: «طلب اللاعب إنهاء عقده مع النادي بسبب وضع عائلي صعب. نتمنى مخلصين لعائلة وأصدقاء ياروسلاف راكيتسكي التوفيق، وبالطبع نأمل أن نرى بعضنا بعضًا في الملعب».

وانضم المدافع إلى «زينيت» من «شاختار دونيتسك» في 2019، وسجل سبعة أهداف في 108 مباريات مع الفريق الروسي.

كريكوفياك يسعى للرحيل

وأبلغ مصدر تلفزيون «ماتش الروسي»، اليوم الأربعاء، بأن اللاعب البولندي الدولي جزيجوز كريكوفياك يسعى للرحيل عن ناديه الروسي «كراسنودار». وينتهي عقده الحالي في يونيو 2024.

وقال كراسنودار في وقت سابق إنه انفصل بالتراضي عن مدربه الألماني دانييل فاركه، ومساعديه إدموند ريمر وكريس دوموجالا وكريستوفر جون. ولم يكن كراسنودار خاض أي مباراة بعد تحت قيادة فاركه.

ووجدت الرياضة الروسية نفسها في أزمة بعدما أوصت اللجنة الأولمبية الدولية، هذا الأسبوع، الاتحادات الرياضية بإيقاف فرق ورياضيي روسيا وروسيا البيضاء بسبب غزو أوكرانيا. وكانت روسيا البيضاء منطقة انطلاق رئيسية للغزو.

وفرضت عديد الاتحادات الرياضية، ومن بينها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، حظرًا على فرق ورياضيي الدولتين. كما تم تجريد روسيا من استضافة أحداث مهمة مثل نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.