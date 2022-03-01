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تعرف على مواعيد وحكام إياب «رباعي الطائرة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 01 مارس 2022, 08:49 مساء
تعرف على مواعيد وحكام إياب «رباعي الطائرة»
الأهلي طرابلس في منافسات الطائرة. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة، أيام السابع والثامن والتاسع من مارس الجاري موعدًا، لإياب الدور الرباعي، بقاعة «17 فبراير» بطرابلس، بنظام التجمع.

ويشارك في البطولة فرق «الأهلي طرابلس» برصيد 8 نقاط، و«السويحلي» 6 نقاط، و«الاتحاد المصراتي» 3 نقاط، و«الأهلى بنغازي» نقطة واحدة.

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حكام المباريات
وكلفت لجنة المسابقات إدارة مباريات الدور الرباعي للحكام: حسن البركى، وعلي الأوجلى، وفتح الله الروياتي، وعبد السلام بلعوطة، ومحمود شلغوم، ومحمد السود، وحكام الاتحاد الفرعي طرابلس.

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