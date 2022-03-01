تعرف على مواعيد وحكام إياب «رباعي الطائرة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة، أيام السابع والثامن والتاسع من مارس الجاري موعدًا، لإياب الدور الرباعي، بقاعة «17 فبراير» بطرابلس، بنظام التجمع.

ويشارك في البطولة فرق «الأهلي طرابلس» برصيد 8 نقاط، و«السويحلي» 6 نقاط، و«الاتحاد المصراتي» 3 نقاط، و«الأهلى بنغازي» نقطة واحدة.

- «الاتحاد» يواجه «النهضة» في كأس ليبيا

- الأهلي طرابلس يعود للنشاط المحلي بمواجهتين في الدوري والكأس

- «بوابة الوسط» تستعرض خريطة مباريات دوري وكأس ليبيا في الأيام المقبلة