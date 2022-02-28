رسميا.. «ويفا» يفض شراكته مع راعيه الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، اليوم الإثنين، فض شراكته «بمفعول فوري» مع عملاق الغاز الروسي «غازبروم»، أحد رعاته الرئيسيين منذ العام 2012، ردًّا على غزو روسيا لأوكرانيا.

وقُدّرت قيمة العقد بـ40 مليون يورو سنويًا، وفقًا لوسائل إعلام متخصصة، وكانت تغطي تكاليف دوري أبطال أوروبا والمسابقات الدولية التي ينظمها «يويفا»، إضافة إلى كأس أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا في العام 2024.

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استبعاد روسيا من كأس العالم 2022

وأعلن الاتحادان الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) لكرة القدم، في بيان مشترك اليوم الإثنين، إيقاف منتخب وأندية روسيا من جميع المسابقات لحين إشعار آخر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولن يتمكن المنتخب الروسي بالتالي من خوض الملحق المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ضد بولندا، علمًا بأنه كان سيستضيف مباراة الذهاب في 24 مارس المقبل.

استبعاد منتخب السيدات

ولن يتمكن منتخب السيدات أيضًا من المشاركة في كأس أوروبا المقررة في إنجلترا في يوليو المقبل.

وتم أيضًا استبعاد نادي «سبارتاك موسكو»، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديدًا من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

بولندا ترفض مواجهة المنتخب الروسي

ورفض الاتحاد البولندي لكرة القدم مواجهة المنتخب الروسي، وبعدها أعلنت السويد وجمهورية التشيك رفض مواجهة روسيا أيضًا، حيث سيلتقي أحد المنتخبين مع روسيا في حال فوزها على بولندا في قبل نهائي المحلق.

وسيشمل الإيقاف كافة المنتخبات الوطنية الروسية، وقد يؤثر على منتخب السيدات الذي من المقرر مشاركته في بطولة أوروبا 2022 في إنجلترا في يوليو المقبل.