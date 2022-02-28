Atwasat

الروسي مدفيديف يعتلي عرش التنس للمرة الأولى في مسيرته

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 07:19 مساء
الروسي مدفيديف يعتلي عرش التنس للمرة الأولى في مسيرته
بات الروسي دانييل مدفيديف أول مصنف على العالم في كرة المضرب من خارج الأربعة الكبار منذ العام 2004 (أ ف ب/أرشيفية)
alwasat radio

بات الروسي دانييل مدفيديف، رسميًّا أول مصنف على العالم من خارج «الأربعة الكبار» منذ العام 2004، عقب تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين «إيه تي بي» الصادر اليوم الإثنين.

ورغم خسارته في نصف نهائي دورة «أكابولوكو» ضد رافايل نادال عندمل فشل في الثأر من سقوطه المثير ضد الإسباني في نهائي أستراليا المفتوحة مطلع العام بخمس مجموعات، استفاد ميدفيديف من خروج الصربي نوفاك ديوكوفيتش من ربع نهائي دورة دبي لينزله عن عرشه.

- قرار رسمي جديد من «الأولمبية الدولية» بشأن الرياضيين الروس
- الاتحاد التشيكي يعلن رفض مواجهة روسيا في تصفيات مونديال قطر
- رسميا.. سحب وسام الاستحقاق الأولمبي من الرئيس الروسي بوتين
- شالكه الألماني يفسخ شراكته مع عملاق الغاز الروسي «غازبروم»
- فيفا: روسيا ستلعب تحت راية وفي أرض محايدة.. وبولندا: غير مقبول ولن نلعب ضد الروس
- رئيس اتحاد كرة القدم الفرنسي يدعو لطرد روسيا من مونديال قطر 2022

وكان لحرمان ديوكوفيتش من الدفاع عن لقبه في «ملبورن» والألفي نقطة بعد ترحيله لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس «كورونا»، تأثير قوي على التغيير في رأس الهرم الذي بات يتصدره لاعب للمرة الأولى من خارج ديوكوفيتش، نادال، السويسري روجيه فيدرر والبريطاني أندي موراي منذ الأميركي أندي روديك في أوائل العام 2004.

وأنهى مدفيديف 79 أسبوعًا متتالة لديوكوفيتش في المركز الأول، ليصبح اللاعب رقم 27 في التاريخ الذي يتصدر التصنيف العالمي، والروسي الثالث بعد يفغيني كافيلنيكوف ومارات سافين.

ديوكوفيتش ثانيًا

وتراجع ديوكوفيتش الذي أمضى في المجموع 361 أسبوعًا فى صدارة التصينف (رقم قياسي) إلى المركز الثاني، وخلفه الألماني ألكسندر زفيريف ثالثًا، الذي أُقصي من منافسات الفردي في «أكابولكو» بعد أن ضرب كرسي الحكم بمضربه في مباراة للزوجي، فيما تقدم نادال إلى المركز الرابع على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وبلقبه الثالث وفوزه الـ15 تواليًا، حقق نادال (35 عامًا) أفضل بداية للعام في مسيرته، وتعود خسارته الأخيرة إلى أغطس الماضي ضد الجنوب أفريقي لويد هاريس في دورة واشنطن، قبل أن ينسحب لما تبقى من العام الماضي بسبب الإصابة.

وكان الدخول الوحيد إلى نادي العشرة الأوائل من نصيب البولندي هوبرت هوركاش، الذي بلغ نصف نهائي دورة دبي قبل أن يخسر من الروسي أندري روبليف الذي حقق اللقب ليتقدم مركزًا إلى السادس، فيما خرج الإيطالي يانيك سينر إلى المركز الحادي عشر.

ولدى السيدات، خطفت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الوصافة من البيلاروسية أرينا سابالينكا، التي خرجت من ربع نهائي دورة قطر، فيما تقدمت الفائزة باللقب البولندية إيغا شفيونتيك أربعة مراكز إلى الرابع، فيما بقيت الأسترالية آشلي بارتي مرتاحة في الصدارة.

وجاء تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل كالتالي:
1- الروسي دانييل مدفيديف 8615 نقطة (+1)

2- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 8465 (-1)

3- الألماني ألكسندر زفيريف 7515

4- الإسباني رافايل نادال 6515 (+1)

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6445 (-1)

6- الروسي أندري روبليف 5000 (+1)

7- الإيطالي ماتيو بيريتيني 4928 (-1)

8- النرويجي كاسبر رود 3915

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3883

10- البولندي هوبرت هوركاش 3496 (+1)

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 7980 نقطة

2- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 5073 (+1)

3- البيلاروسية أرينا سابالينكا 4853 (-1)

4- البولندية إيغا شفيونتيك 4776 (+4)

5- الإستونية أنيت كونتافيت 4721 (+2)

6- الإسبانية باولا بادوسا 4510 (-2)

7- اليونانية ماريا ساكاري 4436 (-1)

8- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4242 (-3)

9- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 3235

10- التونسية أنس جابر 3065

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - المربوعة!

كاركاتير خيري - المربوعة!
كاركاتير حليم - مجلس النواب يدفع بحكومة جديدة

كاركاتير حليم - مجلس النواب يدفع بحكومة جديدة
ليبيا تتوج بفضية المبارزة الأفريقية للشباب

ليبيا تتوج بفضية المبارزة الأفريقية للشباب
دول أوروبية مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة

دول أوروبية مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة
فيفا: روسيا ستلعب تحت راية وفي أرض محايدة.. وبولندا: غير مقبول ولن نلعب ضد الروس

فيفا: روسيا ستلعب تحت راية وفي أرض محايدة.. وبولندا: غير مقبول ولن نلعب ضد الروس
«الأهلي طرابلس» يفوز بهدفين على «زاناكو» الزامبي في «الكونفدرالية»

«الأهلي طرابلس» يفوز بهدفين على «زاناكو» الزامبي في «الكونفدرالية»
ليفربول يقتنص كأس الرابطة الإنجليزية من تشلسي (فيديو)

ليفربول يقتنص كأس الرابطة الإنجليزية من تشلسي (فيديو)
لأول مرة.. اعتراف روسي بتكبد خسائر بشرية في أوكرانيا (فيديو)

لأول مرة.. اعتراف روسي بتكبد خسائر بشرية في أوكرانيا (فيديو)
بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»

بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»
بالفيديو: 4 مشاهد من الحرب في أوكرانيا

بالفيديو: 4 مشاهد من الحرب في أوكرانيا
ترامب: بوتين «ذكي» وقادة الغرب «أغبياء جدا»

ترامب: بوتين «ذكي» وقادة الغرب «أغبياء جدا»
جنوب أفريقيا تصرح بصيد حيوانات وحيد القرن والفهود

جنوب أفريقيا تصرح بصيد حيوانات وحيد القرن والفهود
هل تنال «حكومة باشاغا» ثقة مجلس النواب غدا؟

هل تنال «حكومة باشاغا» ثقة مجلس النواب غدا؟
قطبا الكرة الليبية في القارة السمراء تحت الإدارة التونسية

قطبا الكرة الليبية في القارة السمراء تحت الإدارة التونسية
معركة السيطرة على كييف مستمرة والغرب يعزز الضغوط على روسيا (فيديو)

معركة السيطرة على كييف مستمرة والغرب يعزز الضغوط على روسيا (فيديو)
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا

فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات
بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر

بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
رسالة استغاثة من لاعبي كرة قدم برازيليين محاصرين مع أطفالهم في أوكرانيا
رسالة استغاثة من لاعبي كرة قدم برازيليين محاصرين مع أطفالهم في ...
شالكه الألماني يفسخ شراكته مع عملاق الغاز الروسي «غازبروم»
شالكه الألماني يفسخ شراكته مع عملاق الغاز الروسي «غازبروم»
«فيفا» في مناقشات متقدمة لاستبعاد روسيا من مونديال قطر 2022
«فيفا» في مناقشات متقدمة لاستبعاد روسيا من مونديال قطر 2022
رسميا.. سحب وسام الاستحقاق الأولمبي من الرئيس الروسي بوتين
رسميا.. سحب وسام الاستحقاق الأولمبي من الرئيس الروسي بوتين
قرار رسمي جديد من «الأولمبية الدولية» بشأن الرياضيين الروس
قرار رسمي جديد من «الأولمبية الدولية» بشأن الرياضيين الروس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فرنسا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من روسيا
فرنسا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من روسيا...
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق 1500 م داخل قاعة
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق ......
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان ......
رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم
رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس ......
منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي (صور)
منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه......
المزيد
رسميا.. «ويفا» يفضّ شراكته مع راعيه الروسي
رسميا.. «ويفا» يفضّ شراكته مع راعيه الروسي...
رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022
رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022...
الروسي مدفيديف يعتلي عرش التنس للمرة الأولى في مسيرته
الروسي مدفيديف يعتلي عرش التنس للمرة الأولى في مسيرته...
قرار رسمي جديد من «الأولمبية الدولية» بشأن الرياضيين الروس
قرار رسمي جديد من «الأولمبية الدولية» بشأن الرياضيين الروس...
رسميا.. سحب وسام الاستحقاق الأولمبي من الرئيس الروسي بوتين
رسميا.. سحب وسام الاستحقاق الأولمبي من الرئيس الروسي بوتين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط