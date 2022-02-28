الروسي مدفيديف يعتلي عرش التنس للمرة الأولى في مسيرته

القاهرة - بوابة الوسط

بات الروسي دانييل مدفيديف، رسميًّا أول مصنف على العالم من خارج «الأربعة الكبار» منذ العام 2004، عقب تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين «إيه تي بي» الصادر اليوم الإثنين.

ورغم خسارته في نصف نهائي دورة «أكابولوكو» ضد رافايل نادال عندمل فشل في الثأر من سقوطه المثير ضد الإسباني في نهائي أستراليا المفتوحة مطلع العام بخمس مجموعات، استفاد ميدفيديف من خروج الصربي نوفاك ديوكوفيتش من ربع نهائي دورة دبي لينزله عن عرشه.

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وكان لحرمان ديوكوفيتش من الدفاع عن لقبه في «ملبورن» والألفي نقطة بعد ترحيله لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس «كورونا»، تأثير قوي على التغيير في رأس الهرم الذي بات يتصدره لاعب للمرة الأولى من خارج ديوكوفيتش، نادال، السويسري روجيه فيدرر والبريطاني أندي موراي منذ الأميركي أندي روديك في أوائل العام 2004.

وأنهى مدفيديف 79 أسبوعًا متتالة لديوكوفيتش في المركز الأول، ليصبح اللاعب رقم 27 في التاريخ الذي يتصدر التصنيف العالمي، والروسي الثالث بعد يفغيني كافيلنيكوف ومارات سافين.

ديوكوفيتش ثانيًا

وتراجع ديوكوفيتش الذي أمضى في المجموع 361 أسبوعًا فى صدارة التصينف (رقم قياسي) إلى المركز الثاني، وخلفه الألماني ألكسندر زفيريف ثالثًا، الذي أُقصي من منافسات الفردي في «أكابولكو» بعد أن ضرب كرسي الحكم بمضربه في مباراة للزوجي، فيما تقدم نادال إلى المركز الرابع على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وبلقبه الثالث وفوزه الـ15 تواليًا، حقق نادال (35 عامًا) أفضل بداية للعام في مسيرته، وتعود خسارته الأخيرة إلى أغطس الماضي ضد الجنوب أفريقي لويد هاريس في دورة واشنطن، قبل أن ينسحب لما تبقى من العام الماضي بسبب الإصابة.

وكان الدخول الوحيد إلى نادي العشرة الأوائل من نصيب البولندي هوبرت هوركاش، الذي بلغ نصف نهائي دورة دبي قبل أن يخسر من الروسي أندري روبليف الذي حقق اللقب ليتقدم مركزًا إلى السادس، فيما خرج الإيطالي يانيك سينر إلى المركز الحادي عشر.

ولدى السيدات، خطفت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الوصافة من البيلاروسية أرينا سابالينكا، التي خرجت من ربع نهائي دورة قطر، فيما تقدمت الفائزة باللقب البولندية إيغا شفيونتيك أربعة مراكز إلى الرابع، فيما بقيت الأسترالية آشلي بارتي مرتاحة في الصدارة.

وجاء تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل كالتالي:

1- الروسي دانييل مدفيديف 8615 نقطة (+1)

2- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 8465 (-1)

3- الألماني ألكسندر زفيريف 7515

4- الإسباني رافايل نادال 6515 (+1)

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6445 (-1)

6- الروسي أندري روبليف 5000 (+1)

7- الإيطالي ماتيو بيريتيني 4928 (-1)

8- النرويجي كاسبر رود 3915

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3883

10- البولندي هوبرت هوركاش 3496 (+1)

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 7980 نقطة

2- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 5073 (+1)

3- البيلاروسية أرينا سابالينكا 4853 (-1)

4- البولندية إيغا شفيونتيك 4776 (+4)

5- الإستونية أنيت كونتافيت 4721 (+2)

6- الإسبانية باولا بادوسا 4510 (-2)

7- اليونانية ماريا ساكاري 4436 (-1)

8- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4242 (-3)

9- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 3235

10- التونسية أنس جابر 3065