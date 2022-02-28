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رسالة استغاثة من لاعبي كرة قدم برازيليين محاصرين بأطفالهم في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 11:38 صباحا
رسالة استغاثة من لاعبي كرة قدم برازيليين محاصرين بأطفالهم في أوكرانيا
لاعبون برازيليون يستغيثون بعد الهجوم الروسي. (فرانس برس)
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نشر لاعبون برازيليون يلعبون بالدوري الأوكراني، لا سيما في ناديي شاختار دونييتسك ودينامو كييف، مقطع فيديو يظهرون فيه متحصنين مع عائلاتهم بفندق في العاصمة كييف ويناشدون بلادهم المساعدة على إجلائهم من البلاد بسبب الهجوم العسكري الروسي.

طالب لاعبون برازيليون يلعبون في أندية أوكرانية لكرة القدم حكومة بلادهم بالمساعدة على إجلائهم بعد الغزو الروسي للبلاد الذي تسبب في لجوئهم إلى أحد فنادق العاصمة كييف، بحسب «فرانس برس».

وقال مدافع شاختار دونييتسك مارلون في شريط فيديو بثه على «إنستاغرام»: «لا وجود للبنزين، الحدود مقفلة والمجال الجوي أيضا، لا طريقة لنا للخروج»، وأضاف مارلون وهو أحد 13 لاعبا يدافعون عن ألوان شاختار، أحد أندية النخبة في أوكرانيا: «نحن هنا مع عائلاتنا في فندق بسبب هذا الوضع، نطالب الحكومة البرازيلية بالمساعدة، لهذا السبب قمنا بنشر هذا الفيديو».

وتابع: «نشعر بأنه قد جرى التخلي عنا، لا ندري ماذا بإمكاننا أن نفعل، لجأنا إلى هنا مع أطفالنا لكننا لا ندري ما إذا كان الطعام سيكون متاحا»، وظهر في شريط الفيديو نحو 20 شخصا من بينهم أفراد في عائلات لاعبي كرة القدم البرازيليين جالسين وواقفين في غرفهم في الفندق.

وأصدرت سفارة البرازيل في كييف بيانا أكدت فيه أنها تعمل على «حماية نحو 500 مواطن برازيلي» في أوكرانيا وناشدت هؤلاء بالبقاء على تواصل دائم ويومي معها.

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