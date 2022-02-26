الأهلي المصري يصطدم بطموحات صن داونز الجنوب أفريقي في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض فريق «الأهلي» المصري اختبارًا قويًّا وصعبًا، عندما يستضيف «صن داونز» الجنوب أفريقي، اليوم السبت، على استاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في قمة ونهائي مبكر بين بطل آخر نسختين في دوري الأبطال، وبطل جنوب أفريقيا.

استعد فريق «الأهلي» جيدًا لمباراته ضد «صن داونز»، من خلال التدرب دون راحة، عقب الانتهاء من مباراته ضد «مصر للمقاصة»، ثم الدخول في معسكر مغلق لمدة 24 ساعة، لفرض حالة من التركيز الشديد على لاعبي الفريق الأحمر قبل هذه المواجهة المهمة، وكذلك استعادة المصابين علي معلول، ومحمد عبدالمنعم، وبيرسي تاو، وتكمن أهمية المباراة لـ«الأهلي»، في أن الفوز بها سيمنح «الأهلي» اعتلاء صدارة المجموعة؛ لأنه سيصل للنقطة الرابعة، وسيتوقف رصيد بطل جنوب أفريقيا عند نفس النقاط، ولكن يتفوق «الأهلي» بالمواجهات المباشرة، قبل أن يخوض مباراته المؤجلة ضد «المريخ» السوداني بالجولة الافتتاحية.

وعقد الجهاز الفني محاضرات بالفيديو للاعبي «الأهلي»، لإطلاعهم على مواطن القوة والثغرات فى صفوف بطل جنوب أفريقيا، من أجل استغلالها فى المباراة، قبل وضع خطة المباراة التي يخوض بها اللقاء من أجل الانقضاض على الفريق الجنوب أفريقي.

في المقابل، يسعى فريق «صن داونز» إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام «الأهلي»، للحفاظ على حظوظه في استمرار تصدر المجموعة الأولى، وتوسيع الفارق بينه وبين «الأهلي» حال الخروج بنتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل، في ظل رغبته الملحة لتحقيق فوز معنوي على «الأهلي»، كما يرغب فريق «صن داونز» في الفوز على «الأهلي» لرد اعتباره بعد الخسارة على يد الفريق الأحمر في آخر نسختين بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وإقصائه من البطولة.