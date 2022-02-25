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بطولة إسبانيا: ريال مدريد لتعزيز صدارته على وقع تعثر منافسيه

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 فبراير 2022, 07:22 مساء
بطولة إسبانيا: ريال مدريد لتعزيز صدارته على وقع تعثر منافسيه
تراجع مستوى مهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال الأسابيع الأخيرة أوسكار ديل بوتزو (ا ف ب)/
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استفاد ريال مدريد من تعثر منافسيه للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، برغم تراجع نتائجه في النصف الثاني من «الليغا» تحت إشراف المدرب القديم-الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول قدرة النادي الملكي في المحافظة على وتيرة تصاعدية، وذلك عندما يحل ضيفا على رايو فايكانو السبت ضمن المرحلة السادسة والعشرين.

انتهى الفصل الأول من مغامرة أنشيلوتي مع نادي العاصمة في عام 2015 بعدما قاده للفوز بسلسلة من 22 مباراة تواليا قبل عيد الميلاد، ليبدأ تراجعه في يناير متعرضا لخمس هزائم متتالية ما أدى في النهاية الى تخليه عن اللقب لغريمه اللدود برشلونة.

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غير أن ما يمر به ريال المتصدر برصيد 57 نقطة هذا الموسم، لا يشبه أبدا الذكريات المؤلمة، إذ ينحصر طموح نادي كاتالونيا والقطب الثاني للعاصمة أتلتيكو بحجز مقعديهما إلى دوري الأبطال، في حين يتابع الوصيف إشبيلية هدر النقاط.

وحقق ريال 13 فوزا في سلسلة من 15 مباراة لم يذق خلالها طعم الخسارة بين أكتوبر وديسمبر، قبل أن يسقط في دوامة التعثرات حيث لم يفز سوى في ثلاث من مبارياته الست الأخيرة في «الليغا».

وألحق «لوس بلانكوس» خسارته المفاجئة في ملعب خيتافي صفر-1 في المرحلة 19، بتعادلين مخيبين أمام إلتشي 2-2 وفياريال سلبا، في حين فاز بشق الأنفس على غرناطة 1-صفر بفضل تسديدة بعيدة من ماركو أسينسيو في المرحلة 23، ما طرح أكثر من علامة استفهام حول خط هجوم فقد فعاليته التي تميز بها في بداية الموسم.

غياب كريم بنزيما
وأرخى غياب الفرنسي كريم بنزيما، متصدر ترتيب الهدافين بـ 18 هدفا، بثقله على النادي الملكي عقب ابتعاده ثلاث مباريات بسبب اصابة في اوتار ركبته، ليتم استعجال عودته في الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأسبوع الماضي.

وبعدما برز كأحد أفضل الهدافين في صفوف الملكي، تراجع أداء البرازيلي فينيسيوس جونيور والأرقام تثبت ذلك: سجل 16 هدفا هذا الموسم، لكنه لم يهز الشباك سوى مرة واحدة في المراحل الست الأخيرة بهدف السبت أمام ألافيس (3-صفر).

صافرات استهجان جماهير «سانتياغو برنابيو»!
لم تستغث جماهير ملعب «سانتياغو برنابيو» ما قدمه فريقها أمام صاحب المركز الـ 19 قبل الأخير، فأطلقت العنان لصافرات الاستهجان خلال الاستراحة، لكن لاعبي المدرب أنشيلوتي بثلاثية ردوا في الشوط الثاني بثلاثية بدأها أسينسيو وأكملها فينسيسو جونيور وختمها بنزيمة بركلة جزاء.

وعلق أنشيلوتي عما بدر من الجماهير «ما تفكر به الجماهير، نحن نوافق عليه»، مؤكدا أن «لا أحدا في غرفة تبديل الملابس كان سعيدا من الشوط الأول».

ووُضع عذر التعب كالمسبب الأول في تراجع أداء ريال، في حين أشارت أصابع الاتهام إلى المدرب الإيطالي معتبرة انه فشل في اعتماد المداورة واراحة اللاعبين، مفضلا الاعتماد بشكل شبه كلي على التشكيلة ذاتها التي تتكون من مخضرمين أمثال بنزيمة والكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس والبرازيلي كاسيميرو.

وبعد رحلة صعبة وشاقة إلى باريس الأسبوع الماضي حيث أمضى ريال الأمسية باحثا عن الكرة، لم يجرِ أنشيلوتي سوى تبديل وحيد أمام ألافيس حيث حل الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي بدلا من كروس في الوسط، في حين دفع بكاسيميرو المتعب لخوض اللقاء بدلا من إراحته.

ورغم أن ريال حصد 14 نقطة من أصل 24 في مبارياته الثماني الاخيرة، إلا أن هذا الحصاد كان كافيا للحفاظ على الصدارة بفارق ست نقاط عن إشبيلية المتعادل مع إسبانيول 1-1 في المرحلة الماضية.

حمل هذا التعادل الرقم 4 في مباريات النادي الأندلسي الخمس الأخيرة، وجميعها جاءت أمام أندية خارج المراكز الثمانية الاولى في الدوري، مقابل فوز يتيم على إلتشي 2-صفر في المرحلة 24.

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