لاعب أوكراني يدعم بلاده ضد روسيا عبر قميص بنفيكا

القاهرة - بوابة الوسط

احتفل الأوكراني رومان ياريمتشوك، لاعب بنفيكا البرتغالي، بهدفه في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، بالكشف عن قميص يحمل شعار بلاده، وذلك قبل ساعات من بدء روسيا «عملية عسكرية» في أوكرانيا.

وسجل ابن الـ26 عامًا هدف المباراة الأخير ضد أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال والتي انتهت (2-2) على أرض فريقه بنفيكا، ثم كشف عن قميص أسود عليه الشعار الوطني لأوكرانيا الذي يُسمى «تريزوب» أي «رمح ثلاثي».

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أنا خائف من الوضع

وقال في حديث مع شبكة «سي إن إن برتغال» بعد المباراة: «أردت أن أدعم بلادي.. فكرت كثيرًا بالأمر وأنا خائف من الوضع.. النادي يدعمني، تحدثوا معي ويريدون القيام بأي شيء لمساعدتي. شكرتهم، رغم أن كل شيء الآن على ما يرام»، وذلك في تصريح قبل ساعات من بدء العملية العسكرية».

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسُمع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية عدة قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد.