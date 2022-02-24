نادال ومدفيديف.. مواجهة ثأرية في دورة أكابولكو للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل الإسباني رافاييل نادال والروسي دانييل مدفيديف إلى الدور ربع النهائي لدورة أكابولكو المكسيكية في التنس.

بات الإسباني رافاييل نادال والروسي دانييل مدفيديف على بعد فوز من تجدد الموعد بينهما، وذلك بعد تأهلهما الأربعاء إلى الدور ربع النهائي لدورة أكابولكو المكسيكية في كرة المضرب.

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وسجل نادال، المصنف رابعًا في الدورة، أفضل بداية موسم في مسيرته بتحقيقه فوزه الثاني عشر تواليًا بعدما تخطى بسهولة الأميركي ستيفن كوزلوف 6-صفر و6-3، ليواجه في اختباره التالي الأميركي الآخر تومي بول الفائز بدوره على الصربي دوشان لايوفيتش 7-6 (8-6) و2-6 و7-5.

ولم يسبق للإسباني الفوز بـ12 مباراة متتالية في مستهل الموسم، بل وصل إلى 11 عامًا 2014 قبل أن تنتهي السلسلة على يد السويسري ستانيسلاس فافرينكا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة التي أحرز نادال لقبها الشهر الماضي بفوزه في النهائي على مدفيديف، منفردًا بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (21) بعدما كان يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ودخل نادال البطولة الأسترالية التي اسُتبعد ديوكوفيتش عنها على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعد تتويجه بلقب دورة ملبورن ثم واصل انتصاراته في أولى بطولات الغراند سلام وصولًا الى الفوز على الأميركي دنيس كودلا في الدور الأول لدورة أكابولكو ثم مواطن الأخير كوزلوف الأربعاء.

وقال الإسباني بعد فوزه السهل على كوزلوف، إنه «من المهم دائمًا الفوز بأسرع طريقة ممكنة، لكن يبقى الأهم أن تفوز. الليلة فزت بمجموعتين من دون رد وهذه أخبار جيدة. سأحاول أن أكون جاهزًا غدًا لمواجهة خصم صعب».

اللقب الرابع في أكابولكو

ويأمل نادال أن يواصل بدايته الرائعة من أجل الفوز بلقبه الرابع في أكابولكو والحادي والتسعين في مسيرته، لكنه قد يصطدم في نصف النهائي بمدفيديف الذي فاز الأربعاء على الإسباني الآخر بابلو أندوخار بسهولة تامة 6-1 و6-2، مواصلًا زحفه نحو إزاحة ديوكوفيتش عن صدارة تصنيف المحترفين.

وسيصبح مدفيديف ثالث روسي يتربع على الصدارة بعد يفغيني كافلنيكوف (1999) ومارات سافين (2000-2001) وأول لاعب خارج نادي الرباعي الكبير (فيدرر، نادال، ديوكوفيتش والبريطاني أندي موراي) منذ الأميركي أندي روديك في فبراير 2004، في حال فوزه باللقب بغض النظر عن النتيجة التي سيحققها ديوكوفيتش في دورة دبي.

لكن على الروسي المصنف أول في أكابولكو التعامل مع كل مباراة على حدة والاختبار التالي سيكون الياباني يوشيهيتو نيشيوكا الذي تغلب بدوره على الأميركي تايلور فريتز السابع 3-6 و6-4 و6-2.

وفي حال نجح الروسي في تخطي عقبة ربع النهائي، سيكون أمامه فرصة الثأر من نادال الذي حرمه من الفوز بلقبه الكبير الثاني، بعد الذي توج به الصيف الماضي في فلاشينغ ميدوز على حساب ديوكوفيتش، بالفوز عليه في نهائي أستراليا المفتوحة بخمس مجموعات بعدما كان مدفيديف متقدمًا بمجموعتين.