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الحرب على أوكرانيا تهدد تأهل روسيا إلى كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 02:07 مساء
الحرب على أوكرانيا تهدد تأهل روسيا إلى كأس العالم 2022
المنتخب الروسي. (الإنترنت)
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أعلن رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم كارل نيلسون، اليوم الخميس، رفضه اللعب مع روسيا في حال تأهلهما إلى الجولة الأخيرة من الملحق المؤهل إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

وجاء تصريح رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم، وفقًا لموقع «بي إن سبورت» بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا.

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وفي الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال قطر، ستواجه السويد جمهورية التشيك في 24 مارس، وفي حال تخطتها ستواجه في الجولة الأخيرة من الملحق الفائز من مباراة روسيا وبولندا في 29 من الشهر ذاته.

وفي سياق متصل، يبحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خطة طوارئ لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وأكّد يويفا أن قرار نقل المباراة النهائية يوم 28 مايو 2022 سيتخذ في الوقت المناسب. 

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه يراقب الأوضاع عن قرب بين روسيا وأوكرانيا مؤكدًا اتصاله الدائم بمنظمات وسفارات وحكومات مختلفة لتقييم الوضع.

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