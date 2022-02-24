خطوة من «يويفا» بشأن إقامة نهائي دوري الأبطال في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

يبحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» خطة طوارئ لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وقال «يويفا» وفقًا لـ«بي إن سبورت» إن قرار نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي ستقام في سان بطرسبورغ الروسية يوم 28 مايو 2022 سيتخذ في الوقت المناسب.

وشدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أنه يراقب الأوضاع عن قرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى اتصاله الدائم بمنظمات وسفارات وحكومات مختلفة لتقييم الوضع.

الاتحاد السويدي يعلن رفضه اللعب مع روسيا

من جانبه، أعلن رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم كارل نيلسون، اليوم الخميس، رفضه اللعب مع روسيا في حال تأهلهما إلى الجولة الأخيرة من الملحق المؤهل إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

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وجاء تصريح رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا.

وفي الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال قطر، ستواجه السويد جمهورية التشيك في 24 مارس، وفي حال تخطتها ستواجه في الجولة الأخيرة من الملحق الفائز من مباراة روسيا وبولندا في 29 من الشهر ذاته.