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ديوكوفيتش يواصل عودته المظفرة بفوز جديد في دبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 08:43 مساء
ديوكوفيتش يواصل عودته المظفرة بفوز جديد في دبي
نوفاك ديوكوفيتش. (الإنترنت)
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تألق نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًّا مرة أخرى في أول بطولة يخوضها منذ ترحيله قبل بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي بفوزه على الروسي كارين ختشانوف 6-3 و7-6 ليبلغ دور الثمانية في بطولة دبي للتنس اليوم الأربعاء.

ومثلما حدث في مواجهة لورينتسو موسيتي في مباراته الأولى في دبي، يوم الإثنين الماضي، تلقى ديوكوفيتش الكثير من التشجيع والمساندة من الجماهير في المدرجات، ورد بأداء مبهر تحت الأضواء.

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وهيمن الحائز 20 بطولة كبرى على المجموعة الأولى بعد كسر إرسال منافسه في الشوط الرابع. وتحولت المباراة إلى معركة في المجموعة الثانية، حيث تعافى ختشانوف من كسر إرساله في بداية المجموعة ليتعادل 4-4.

واضطر اللاعب الصربي لاستغلال كافة أسلحته لإيقاف ختشانوف لتصل المجموعة إلى شوط فاصل حسم خلاله ديوكوفيتش الانتصار من أول نقطة للفوز بالمباراة.

ويشارك ديوكوفيتش في بطولته الأولى في 2022، إذ لم يشارك في «أستراليا المفتوحة» بعد ترحيله من البلاد بعد نزاع استمر 11 يومًا بسبب قراره عدم التطعيم ضد فيروس «كوروناˋ، والاستثناء المثير للجدل.

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