الأهلي المصري يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة صن داونز في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

الأهلي المصري يعلن عودة الثنائي علي معلول ومحمد عبدالمنعم إلى المران الجماعي قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

تلقى نادي الأهلي المصري -حامل اللقب- دفعة كبيرة بعودة أكثر من لاعب مصاب قبل مواجهة صن داونز في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم السبت المقبل.

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وأعلن الأهلي في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت، اليوم الأربعاء، عودة الثنائي علي معلول ومحمد عبدالمنعم إلى المران الجماعي بعد الغياب عن مباراة انتهت بالفوز 4-صفر على مصر للمقاصة في الدوري الممتاز، أمس الثلاثاء.

وكان الظهير الأيسر التونسي معلول يعاني من إجهاد عضلي في الساق، بينما أصيب عبدالمنعم مدافع منتخب مصر بكدمة في الرأس.

التعادل مع الهلال السوداني

واستهل الأهلي مشوار الدفاع عن اللقب الأفريقي بالتعادل دون أهداف في ضيافة الهلال السوداني، وسيلعب مع صن داونز في الجولة الثالثة، بعدما تأجلت الجولة الأولى ضد المريخ السوداني، بسبب اشتراك الفريق في كأس العالم للأندية.

وأعلن الأهلي أيضًا أن المدافع أيمن أشرف يخضع لجلسات علاج طبيعي للتعافي من إصابة في الركبة، بينما عاد المدافع محمود متولي إلى المران عقب رحلة علاجية في قطر في الأسابيع الماضية.

وقال مدير الكرة بالأهلي سيد عبدالحفيظ: «بطولة دوري الأبطال لها دوافع مختلفة هذا الموسم حيث يسعى الفريق إلى إحراز اللقب للموسم الثالث على التوالي».

ويتصدر الأهلي الدوري المصري برصيد 22 نقطة من ثماني مباريات، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الذي خاض العدد ذاته.