مانشستر سيتي يساند «فودين» بعد الاعتداء على والدته في مشاهد صادمة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

تعرضت والدة لاعب مانشستر سيتي فيل فودين، للاعتداء من قبل مجموعة من المشجعين، بعد خسارة الفريق أمام توتنهام (2-3) في مباراة شارك فيها فودين أساسيًا لمدة 90 دقيقة، وأظهرت لقطات مروعة والدة فودين وهي تتعرض للكمة قوية.

يأتي هذا بعد أن دخلت والدة اللاعب في مشادة مع بعض الجماهير المجهولين الذين كانوا يستهدفون ابنها، أثناء تواجد اللاعب، البالغ 21 عامًا، وأفراد عائلته في نزال للملاكمة بين اللاعبين أمير خان، وكيل بروك، مساء السبت، في إحدى حلبات الملاكمة بمدينة مانشستر، بحسب «ديلي ميل».

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من جهته، أصدر نادي مانشستر سيتي بيانًا أدان فيه بشدة الإساءة التي تعرض لها فيل فودين، وعائلته، وقال النادي إنه «على علم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض فيل فودين وعائلته للمضايقة والإساءة».

وأضاف: «نشعر بالصدمة والفزع إزاء طبيعة الإساءة والاعتداء الذي أعقب ذلك على أحد أفراد عائلة فيل، سنستمر في منح فيل وعائلته، كل الدعم والمساعدة التي يحتاجون إليها».

وسقط مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي «البريميرليغ»، أمام ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة (3-2) على ملعب الاتحاد، مساء السبت، في قمة مواجهات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.