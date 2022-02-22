أنشيلوتي وبوكيتنيو في معركة البقاء بريال مدريد وسان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط

آثارت تقارير صحفية إسبانية جدلًا كبيرًا، حول إمكانية إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي من منصبه، حال الإقصاء من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، وكان ريال مدريد خسر (0-1) في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا.

وأشارت التقارير إلى أن مستقبل كارلو أنشيلوتي مرهون بمباراة العودة أمام باريس سان جيرمان، لأنه في حالة الإقصاء قد تفكر إدارة النادي في إقالته، أو على الأقل الانتظار حتى نهاية الموسم لرحيله، ثم التعاقد مع مدرب جديد.

موقف أنشيلوتي في ريال مدريد هو نفسه الذي يمر به بوكيتنيو مع باريس سان جيرمان، لأن هناك أيضًا أنباء من داخل فرنسا تؤكد على أن المدرب قد تتم إقالته حال الخروج من دوري الأبطال، بسبب سلسلة الأداء والنتائج غير الجيدة بالفترة الأخيرة.

ووفقًا لجريدة «الديلي ميل» الإنجليزية، فإن ريال مدريد قد يعيد اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتنيو على جدول أعمال النادي، ليكون بديلاً للإيطالي الحالي كارلو أنشيلوتي حال إقالته، وكان بوكيتنيو أحد المرشحين لشغل منصب المدير الفني لريال مدريد، بعد رحيل زين الدين زيدان في الفترة الماضية، ولكن تم الاستقرار على أنشيلوتي.