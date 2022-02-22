«يويفا» يجتمع خلال ساعات بعد انتقاده الإبقاء على نهائي دوري الأبطال في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

واجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» انتقادات حادة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما كرر التأكيد على أنه لا يعتزم نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا المقررة في مايو المقبل، في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

واعترفت روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين شرق أوكرانيا، وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسيم بنشر قوات بهما، ويخشى الغرب من حدوث غزو كامل، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت مصادر أن «يويفا» سيعقد اجتماعًا آخر اليوم الثلاثاء، لبحث الوضع؛ لكنه أصدر في وقت سابق بيانًا مماثلًا للبيان الذي أصدره مطلع هذا الأسبوع، وذكر «يويفا» في بيان مشيرًا إلى نهائي دوري الأبطال المقرر في 28 مايو: «يويفا يراقب الوضع باستمرار وعن كثب، في الوقت الحالي، ليس من المخطط له تغيير موقع استضافة المباراة».

وأثار البيان ردود فعل غاضبة على تويتر من جانب الكثيرين ومن بينهم عضو البرلمان البريطاني توم توجندهات والذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، وكتب توجندهات: «هذا قرار مخز، لا يفترض باليويفا أن يوفر غطاء لديكتاتورية عنيفة».

وتجدر الإشارة إلى أن «يويفا» كان قد نقل نهائي دوري الأبطال في كل من النسختين الماضيتين، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ولا يزال نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي ضمن المشاركين في المنافسات الأوروبية، وسيحل ضيفًا على ريال بيتيس الإسباني في إياب الملحق الفاصل للدوري الأوروبي بعد غد الخميس، ومن المقرر أن تقام المباراة في موعدها.

واستضافت روسيا نهائيات كأس العالم 2018 ومن المقرر أن تحتضن أحد سباقات سيارات «فورمولا1» في سوتشي في 25 سبتمبر المقبل، وتتحرك حكومات الغرب حاليًا لفرض عقوبات ضد روسيا، كما بدأ النقاش بشأن إمداد روسيا لألمانيا بالغاز.

وذكر نادي شالكه المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني، والذي يرعاه الفرع الألماني لشركة «غازبروم» الروسية العملاقة، إنه يتابع الأحداث في أوكرانيا «بقلق بالغ».

وذكر النادي في بيان: «شالكه سيراقب ويقيم أي تطورات، ويدعو بقوة إلى السلام من أجل حماية المتضررين من الأزمة».