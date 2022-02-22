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مصر تعلن حضور 60 ألف مشجع في مباراة السنغال المؤهلة لمونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 07:24 مساء
مصر تعلن حضور 60 ألف مشجع في مباراة السنغال المؤهلة لمونديال قطر 2022
جماهير كرة القدم المصرية. (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، الحصول على الموافقات المطلوبة لحضور 60 ألف مشجع لمباراة المنتخب الوطني الحاسمة ضد السنغال، في تصفيات كأس العالم.

تستضيف مصر مباراة ذهاب الدور الحاسم في استاد القاهرة أمام السنغال في 25 مارس، ثم تخوض مباراة الإياب بعدها بأربعة أيام، ويتأهل الفائز مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر في نوفمبر وديسمبر.

وقالت وزارة الشباب والرياضة بموقعها الإلكتروني: «من المقرر أن تعقد خلال الأيام المقبلة عدة اجتماعات للإعلان عن موعد طرح التذاكر وأسعارها للجماهير من خلال الاتحاد المصري لكرة القدم؛ حيث تمت الموافقة على حضور 60 ألف مشجع للمباراة».

وجاء إعلان الوزارة حضور المشجعين بعد اجتماع لوزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، مع ممثلي الأمن والجهات المسؤولة عن المباراة.

وقدمت مصر مستويات جيدة في كأس الأمم الأفريقية، وبلغت النهائي، قبل أن تخسر بركلات الترجيح أمام السنغال في السادس من فبراير الجاري.

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